美国时段黄金尾盘下滑 国际金价周一收跌





国际黄金下跌5.30美元，跌幅0.43%，报1225.40美元/盎司。现货黄金最高触及1232.00美元/盎司，最低下探1225.30美元/盎司，较上一个交易日收盘价1230.70美元/盎司下跌5.30美元，跌幅0.43%，报1225.40美元/盎司。





黄金自周一亚市开盘黄金价格窄幅震荡，纽约商品交易所Comex 12月期金最终下跌2.50美元，跌幅0.20%，收报1229.30美元/盎司。据全球最大的黄金ETF—SPDR基金官网显示，周一该ETF持仓没有变化，维持在745.39吨。





基本面利好因素：





1.德国10月企业景气判断指数连续第六个月下降，触及近两年低位，预示德国经济第四季可能遭遇波折。德国经济智库IFO公布，德国10月IFO企业景气判断指数为103.2，为2012年12月以来最低，也低于路透调查预估的104.3，前值104.7。





2.自上周纽约确诊埃博拉病例后，美国多个州都开始提高警惕。继纽约和新泽西之后，美国伊利诺伊州上周五也宣布加强西非埃博拉疫区高风险人士的隔离检疫措施，但招致前往西非救助医务人员的不满。另外，目前西非埃博拉疫情病例已超1万，意味着病毒走出西非已是无法避免。





3. 美国9月成屋销售数据不及预期，打压美元指数走低，数据后美国10年期国债收益率小幅下滑，美元指数自85.65，最低跌至85.46。4.香港政府统计处周一（10月27日）数据显示，9月香港净流入中国内地的黄金量按月大增1.5倍，连续第二个月回升，为半年来最高的单月净流入水平。





基本面利空因素：





1.周五(10月24日)SPDR黄金ETF持仓再次外流0.6%，至745.39公吨，为2008年10月7日来最低水平。10月24日当周累计下跌2%，为2013年7月中旬来最大周跌幅。





2.欧洲央行最新出炉的银行业压力测试报告显示，大多数欧洲银行都能经受住相当程度的冲击。在所有123家银行中，只有25家银行未能通过审查。欧洲央行在年内实施全面QE的可能性进一步减小。





3.汇丰银行(HSBC)黄金分析师Jim Steel周一(10月27日)表示，中国通通胀水平下滑可能限制中国黄金需求。





后市展望：





1. 美银美林认为，基于当前的市场判断状况，美联储在本周会议上如果继续延续QE行动而未将其终止，对于投资者而言将是一大意外。但即使美联储果真没有就此结 束QE，市场对此作出的反应程度仍将受限。因为相比起QE前景，投资者更多关注的已是美联储的利率政策前景。而美联储在本周会议上所最有可能采取的政策行 动仍是结束QE的同时维持此前所强调的维持超低利率“相当一段时间”的措辞，这意味着其加息时间将被推至2015年中期以及。





2.巴克莱银 行援引印度当地交易商表示，“印度上周五黄金消费上涨15%，部分投资者认为黄金需求可能增加20%至30%。因印度当地金价降至4年低位，刺激了消费者 扩大支出。印度珠宝和金币需求出现上涨。继印度排灯节后，印度也将迎来婚庆旺季，印度黄金需求可能继续保持增加态势。”此外巴克莱还表示，因黄金价格较 低，中国的实物金消费也相当可观。上海黄金交易所(Shanghai Gold Exchange)平均每月交割量位于2014年4月高位。





3.汇丰银行(HSBC)的美国经济学家Kevin Logan认为，美联储可能会结束购债，但其声明将对经济若重新显现弱势的话，会有的新购债计划留有余地。汇丰银行报告称：“很难说接下去的FOMC会议对黄金会有什么影响，它的影响可能是通过美元带向黄金的。”





4. 香港永丰金融集团周一(10月27日)在报告中表示，在过去两个月中，市场一周在关注着美联储的政策。9月市场曾预期较早的升息时间，但10月市场预期则 有所变动。但根据上次FOMC会议纪要来看，鉴于全球经济下行风险增加，美联储表示还将维持现有的低利率较长时间。短期而言，永丰仍然建议在1274做空 至1252，在1286止损。





5.加拿大丰业银行表示，周线级别图上，黄金收出射击之星，暗示上修动能减弱。黄金收盘价低于9周移动均线(1233.72)，动能指标保持中性偏弱。下行关键支撑位于1220和1200。同时1245依旧是黄金短线反弹的重要阻力。





6.DailyFX的货币策略师Michael Boutros认为，上周金价的走势使得其对黄金的短期看法转为看空。金价下方支撑则位于本月涨势的38.2%回撤，即1222美元/盎司的水平。下一支撑则分别看向1206和1178/82一线。





7.瑞士MIG银行周一(10月27日)在日内报告中表示，黄金可能出现第二波跌势。黄金依旧表现疲软。黄金跌破上升通道及小时图形1232支撑，表明近期反弹结束。1小时级别图上，支撑位于1222和1217。阻力则位于1245(10月23日高点)和1258。





8.Kitco 首席技术分析师Jim Wyckoff周称，“技术面来看，黄金空头依旧占优。黄金多头近期收复关键阻力1255.60才能扭转跌势；空头近期下一目标位于上周低点 1222.00美元/盎司。”Wyckoff指出，“12月期黄上行初步阻力位于1240.00，进一步阻力位于近期高点1244.90；下行方面，黄金 初步支撑位于1226.30，进一步支撑位于1222.00。”

市场在FOMC利率决议前选择观望。周一国际金价窄幅震荡，纽约时段尾盘突然下滑刷新1225.30日低。