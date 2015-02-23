现货黄金试探1200关口

周一(2月23日)欧市盘中，国际现货黄金

上周五针对希腊债务问题举行的欧元集团会议最终有了结果，希腊与欧元区财长们达成协议，将希腊援助计划延长四个月至2015年6月份。此举，打压黄金市场避险买盘。但今日希腊将提交未来采取的措施清单，能否获得欧盟认可也是个未知数，或许这也是黄金空头犹豫1200关口的原因。

此外，本周的美联储主席耶伦的国会证词讲话，料将对黄金走势构成较大风险。

“在中国暂时离开市场，及希腊纾困明显进展之下，金价和银价阻力最小的路线就是走低，”汇丰分析师James Steel称。

Steel指出，本周影响金价的主要事件可能是美国联邦储备理事会(FE D/美联储)主席叶伦2月24日参议院金融委员会谈话，以及多项美国经济数 据，包括房屋销售及消费者信心。

MKS Group指出，技术面而言，金价阻力位在1215美元，支撑位在1197美元及1190美元。

耶伦将于周二和周三于参众两院做证词，她将阐述经济前景预期并回答质询。在上周的会议纪要中内容偏鸽派，许多美联储官员倾向于将零利率维持更长时间，对取消“保持耐心”的措辞持谨慎态度。这也让市场开始担心，耶伦是否会再度露出“鸽派女王”的本色。

就目前大环境来看，美联储加息的障碍相比去年年底多了很多，全球其他央行都是在放宽货币政策，全球通胀的走低以及近期美国部分经济数据的不佳，这些因素都抑制美联储的加息意愿，而且上次会议纪要中还提到了美元强势对经济的负作用，这点也不能忽略。

另外本周还将迎来美国4季度GDP修正值年化季率。从市场预期中值来看，美国第四季度实际GDP修正值年化季率或将下修至增长2.1%，初值增长2.6%。 美国4季度GDP恐遭下修并非空穴来风。近期公布的美国12月贸易帐、批发库存纷纷疲软(库存、以及贸易对经济产出中占比较大)，进一步暗示本月稍晚公布的美国四季度国内生产总值(GDP)将遭到下修，且从投行的预期来看，下修的幅度恐超过投资者的心理预期。

北京时间16:18，现货黄金报1201.04美元/盎司。