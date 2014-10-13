黄金一周供求关系总结：印度9月数字抢眼后市看瑞士

尽管本来应该是黄金表现最好的9月中，黄金市场的表现让人失望，但月末和本月初的低金价对实物黄金需求有一些推动。而临近节日季和婚礼季，印度9月的黄金进口有很大提升。另一方面，瑞士关于黄金的公投临近，1500吨黄金的潜在需求将成为黄金市场很大的支撑。 黄金市场的供求关系会在长期对金价有所影响。 印度9月黄金进口达40亿美元 据行业数据显示，印度9月黄金进口总额达到40亿美元，装船量约100吨，接近2014年6月水平，也是印度政府允许更多机构进口黄金以来的高位。 瑞士黄金公投=1500吨潜在黄金需求 官方继续表示反对 2014年11月30日瑞士将举行公投，并决定瑞士央行[微博]（SNB）是否需要将其黄金储备提高超过一倍，使其价值达到总储备的20%。同时还将决定SNB未来是否停止出售黄金以及将黄金储备移回国内。 据UBS策略师Beat Siegenthaler表示，如果瑞士黄金公投通过，SNB将在五年里购买1500吨黄金，WGC最新数据显示目前瑞士拥有1040吨黄金储备，占外汇储备的7.7%。 矿企CEO：黄金供应明年触及峰值 未来10年金价还能涨 加拿大知名矿企Goldcorp首席执行官Chuck Jeannes周四(10月9日)在澳大利亚墨尔本演讲时称，未来十年金价将以稳定的步伐上涨。他预计到2015年整个黄金行业的产量将达到顶峰，随后开始回落并企稳。 Jeannes称，“随着较容易开采的黄金矿藏耗尽，而没有技术突破，这样较易开采的矿藏更难被发现，全球黄金产量将开始下降，而这对金价是支撑，并且进一步会黄金行业筑底。”