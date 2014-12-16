黄金价格反弹乏力做多时机还是没有到来

周一(12月12日)的全球市场，经济资料稀少，可是行情却并未像以往那样淡静。在市场经历了上周末的黑色星期五之后，本周一又再度上演黑色星期一。

在日内的交投中，油价跌势始终不能停歇，再度创下五年新低。于此同时，由于美联储将于本周公布最新的利率决议，美联储在本次决议上偏鹰派的预期发酵。

在油价重挫和美联储鹰派决议的预期拖累下，基本金属大幅收跌。其中现货白银(16.15, -0.41, -2.48%)跌幅较大，日内重挫超过5%，最低跌至16.11美元/盎司。

黄金价格跌幅稍小，因黄金的避险属性支撑金价，但日内仍然录得超过2%的跌幅，而其他基本金属，铜价、镍价等均大幅收跌。

目前黄金价格比较关键的支撑是在于1188附近的，也是日线上涨通道的趋势线支撑位置的，收盘跌破的话进一步看的支撑要去1175-1162了。

至于更低暂时不敢说，就和上面说的一样目前的多空转换太频繁了。至于上方的阻力位置短线目前来看1204-08附近，站稳才有机会继续看1218附近的。

日内而言反弹不过1204都是短线做空的机会的，继续关注下矿业股票指数看见已经是跌破了趋势线的，反弹乏力的情况下，还是维持高空思路的。

日黄金 若是一旦跌破1188则进一步看空的。综合而言日内逢高做空，认为目前若是情况下1188的支撑很容易会跌破的，做多时机还是没有到来。

