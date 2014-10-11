黄金周五微幅下跌 美元上涨遏制金价反弹

周五现货黄金最高触及1225.34美元，最低下探1217.10美元。尽管金价在周五收低，但本周仍大涨2.8%，周升幅为四个月最大，受助于对美联储升息的担忧缓和以及股市重挫。分析师指出，金价近期升势归功于动能投资人的空头回补，因此，金价从10月6日触及的今年迄今低点1183美元反弹。截至10月10日，全球最大的黄金上市交易基金SPDR Gold Trust的黄金持仓量较前一个交易日减少2.64吨，降至759.44吨。基本面利好因素：1.欧洲、美国股市大跌。标普500跌1.2%创五个月新低，道指年回报为负。本周标普500和纳指均创下2012年5月以来最大单周跌幅。德国股市创近一年新低，较高点跌超去12%。2.美联储9月会议纪要称，全球经济减速是美国经济前景面临的风险之一，并呼吁要对修改前瞻指引抱以耐心。3.印度排灯节来临，黄金消费上升；中国实物买盘兴趣出现。基本面利空因素：1.美国堪萨斯城联储主席乔治(Esther George)周五(10月10日)指出，美国经济目前表现良好，因此美联储需要尽快加速采取政策紧缩行动，来确保此后美国的经济及金融市场运行状况保持稳定，避免泡沫滋生。2.美元指数连续两个交易日上涨，收复10月3日高点来的部分跌幅。3.大宗商品价格大跌，CRB商品指数跌至1月13日以来最低水平。后市展望：1.加拿大丰业银行(Scotiamocatta)认为FOMC会议纪要影响了投资者对美元升息的预期，周三（10月8日）金价收高于21日均线上方，可以视作潜在的上行风险，但目前动能指标已经离开超买区进入中性区段。周三收盘日线形成流星线，不过收高于1220水平抵消了这部分影响。2.香港永丰金融集团周五(10月10日)在报告中表示，美元指数回升给货币和股市都带来了一些压力。但贵金属市场中的空头头寸所出现的获利了结不能忽视。VR Gold Letter编辑Mark Leibovit表示，“市场处于一个良好的交易低点，继续看多黄金。”Armour Risk Asset Management的Bob Tebbutt认为，本周触及的低点1183可能难以守住，黄金没有不跌破该水平的原因。3.LaSalle Futures Group高级市场策略师Charlie Nedoss表示，“黄金被超卖，美元被超买。如果金价收于1218.70上方或10日均线（约1213）上方，黄金下周可能整固。金价持稳于1215/30之间都是积极的。”4.加拿大帝国商业银行(CIBC)周四(10月9日)在商品研究报告中写道，金价可能已离它的周期底部不愿，预计到2015年末价格将反弹1300美元/盎司左右。去年黄金ETF遭到大量抛售是驱动金价录得28%年度暴跌的关键因素之一，但今年以来该ETF的外流趋势已经极大地放缓。虽说当前黄金ETF持仓仍略高于经济衰退前的水平，但黄金占总金融资产的份额已从此前过度异常的高位明显下滑.5.德国商业银行(Commerzbank)称：“美元走弱对金价有所支撑，美元对欧元的上涨似乎出现了一些停顿。”该银行称，周三的美联储会议纪要显现出一些成员对欧元区低增长和通胀可能会带来美元进一步上涨的担忧，而这会对美国出口形成压力。6.瑞士MKS金融集团认为，周四（10月9日）欧市盘初黄金刷新1233上方高点，但美盘价格遭到打压。MKS分析师认为如果本周金价能收高于1220，则将打开通往1235-1245区间的大门，但很可能只是另一次逢高做空机会。

国际现货金价周五小跌，美元恢复上涨，令金价结束四日升势。但欧美股市大跌可能令利率维持低点，支撑金价持稳在1220美元附近。现货金日内微跌0.30美元，报每盎司1223.45美元。纽约商品期货交易所COMEX 12月期金收低3.60美元，报每盎司1221.70美元。