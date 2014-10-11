黄金下跌0.3%报1221.70美元





据财经信息供应商FactSet统计的数据显示，按主力合约计算，本周纽约黄金期货价格上涨2.4%，6个星期以来首次出现周度上扬。昨日金价收高，主要由于美国股市遭遇沉重卖盘，股市下跌的原因是则是投资者对全球经济增长前景感到担心，且仍旧预计美联储将从明年开始加息。 受美国股市昨日大跌以及市场对欧元区经济状况感到担心的影响，全球股市今日走低，提升了黄金的避险需求。但Kitco.com高级分析师吉姆-维考夫(Jim Wyckoff)指出，黄金的避风港需求被美元汇率上涨带来的负面因素所抵消，从而导致金价出现下跌。通常美元汇率上 涨会导致以美元计价的商品期货价格下跌，因持有其他货币的投资者买入这些期货的成本将会变高。 贵金属经纪商Sharps Pixley首席执行官罗斯-诺曼(Ross Norman)则指出，金价正在1183到1240美元区间的顶部横盘整理，未来走势将依美元动向而定；但就目前而言，预计金价无法击穿1240美元的阻力位。

北京时间10月11日凌晨消息，纽约黄金(1223.30, -2.00, -0.16%)期货价格周五收盘下跌0.3%，报每盎司1221.70美元，主要由于美元走强，但全球股市下跌带来的风险规避情绪限制了金价跌幅。