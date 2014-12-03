黄金价格超级周如此暴跌暴涨就是那么任性

12月2日讯，一日黄金(1201.90, 2.50, 0.21%)价格开盘1151.67美元，最高1221.10美元，最低1142.60美元，收盘1211.60美元，报收惊天巨阳，创2013年9月18日以来单日最大涨幅。

基本面分析：美国经济前景大致乐观

受到周末瑞士投票否决增加黄金储备的影响，贵金属周一亚市开盘一度暴跌，但随着逢低买盘的流入，亚市开始缓慢反弹，并在欧洲时段穆迪下调日本评级后迅速飙升，收盘不仅收复了日内跌势，反而刷新1个月新高。

美联储副主席费希尔和纽约联储主席杜德利在不同场合表示，油价走软只会暂时压低美国整体物价。油价连日来一路挫错至5年低点，两位官员对美国经济前景的看法大致乐观，暗示联储不会因为能源市场而改变在明年加息的计划。

原油(67.33, 0.45, 0.67%)市场周一反弹，但此前已连跌5个月，为金融危机导致经济衰退以来最长的跌势。衡量通胀的指标近期疲软，对政策收紧时机的质疑升温。通胀率钉在美联储2%目标下方已超过3年。

技术面分析：好行情马上杀个多进去

日线：黄金价格一波绝地反击直接击穿了上方所有的压力点，让任何看空的理由都灰飞烟灭，刷新了1120的高点，单日涨幅达到80美金的巨幅。

黄金价格冲高回落之后目前受压于1212下方，短线黄金价格震荡下行，经过一轮大战之后，将形成震荡整理修复，下方需要关注1202/1195区域的位置，经过暴涨之后暂时估计先震荡修正。

4小时：连续4连阳的大幅拉升，目前国际金价震荡下行，进入了依托5日均线位置的震荡，下方暂时先关注1202一线4小时均线位置，今天暂时性国际黄金价格将以震荡行情对待。

昨天国际黄金价格大幅的拉升之后，今天金价再有深度的下调是不可能的，不然，下方刚刚被套牢的空单哪有这么容易解套。

其次，这一波大幅度的拉升之后，多空需要重新来定位，高位暂时没必要去追单操作，永远不要等昨天行情过了，该多的时候不多，等今天早上一看涨了这么多，就马上杀个多进去，这样交易只会让全天被动，如果今天是极强上涨，那么只会调到1200/1201区域，若进入震荡，那么1192附近将会有一次下探。

综合研判：空不会有太大的波动了

总之：今日黄金价格预计先调整确认，然后再反弹修正，多空不会有太大的，以区间内操作即可，其实单边行情一点也不可怕，可怕的是错误的交易思路和不设止损的交易习惯。