苏克顿公司下调金银价格的年度财政预期

智通财经10月15日讯：苏克顿金融公司已经下调了其2014年黄金均价预期，从1,300美元/盎司下调到1,275美元/盎司。这次价格的调整也是考虑到了走强的美元和地缘政治风险溢价减小。

“我们意识到由于股票市场开始走强，持有黄金的机会成本变得很高，但考虑到不确定政府将如何处理巨额债务，还有持续贬值的货币，我们觉得黄金未来将货币化，”苏克顿公司在最新一期和市场快讯网站联合发布的的金属季报中说道。

“现在黄金并不具有吸引力，除非其做出变化。黄金不太可能表现的很强势，但我们会保持密切关注，”苏克顿公司补充道。

三季度初由于俄罗斯和乌克兰政局的不稳定，加之加沙地区的动荡，地缘政治风险溢价升高，现已逐渐减小，苏克顿公司继续补充道。

地缘政治风险溢价升高并没有刺激黄金价格涨破1,350美元/盎司，导致了机构投资者的活跃度下降。

黄金现货最新的成交价格在1,230美元/盎司附近，这次反弹是从本月早先1,180美元之上的低点开始的。本轮黄金的上涨行情也是受美元稍显疲软和担心经济增速放缓所导致的股市暴跌等因素引起的。

但是金价会不会再次考验1,180美元的双底支撑位？市场上甚至有人认为金价会再次下探靠近1,100美元。

“随着美元未来的复苏和美国经济持续增长的迹象，美国联邦储备委员会将从明天起实施新的货币紧缩政策，这也是得金价将深度调整到1,200美元，”苏克顿公司补充道。“金价在1,200美元的价位会有更强劲的珠宝和零售业的需求，这将限制金价的继续下滑，但是金价也会下探靠近1,180美元的重要双底关口。”

白银市场的前景也变得恶化，苏克顿公司在上一季度将全年的白银价格预期从20.90美元/盎司下调至19.25美元/盎司。

白银已经跌破了18.70-19.00美元的重要支撑位，这也是自从2013年中期以来的首次破位。这使得白银遭遇了市场严重的抛压。

然而，下跌的银价却支撑了对纸白银市场的需求，纸白银市场将以更灵活的方式应对量化宽松放开所带来的不确定影响，苏克顿公司说道。

中国和印度市场对于珠宝和工业上的有力需求，也使得银价很难再下跌。

铂族金属走势受大宗商品暴跌影响一直处于跌势，钯金在交易开放式指数基金市场中的表现却要胜过铂金。另外燃油汽车的销量仍然相对强劲。

“投资者已经在削减风险敞口，然而更低价的钯金能促进消费者对于珠宝的需求。尽管交易开放式指数基金市场仍有不断上升的风险敞口，我们觉得投资者认为价格调整是买入的机会，”苏克顿公司补充道。

苏克顿公司将2014年对于铂金的平均价格预期下调至1,200-1,300美元，对于钯金的预测则保持不变，维持在700-900美元。