业界专家认为国际金价仍会在低位徘徊

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11月21日电中国紫金矿业集团股份有限公司董事长陈景河日前接受新华社记者采访时表示，国际金价未来仍将在低位徘徊，但继续下跌的空间应有限。
陈景河说，国际金价与美元汇率关系紧密。“现在美元走强，金价承受了较大压力”。但陈景河也指出，当前黄金价格已经接近许多金矿公司的生产成本价格，所以金价继续大幅下跌的空间也许有限。另外，黄金保值等金融属性依然存在，因此市场上存在需求。
中澳双方于17日签署了实质性结束中澳自由贸易协定谈判的意向声明，作为中澳贸易之间重要部分的矿产业将受益匪浅。陈景河表示，虽然目前采矿业的整体形势比较严峻，但从并购角度来讲却又是一个机会，是中国资金进入澳大利亚矿业领域的又一次机会。
陈景河说：“首先矿业收购的审批门槛将显著降低，另外自贸协议生效后国内矿石进口关税也将大大降低，这对我们是利好的。”此外，“并购还是要根据企业自身的实际情况和发展战略，寻找适合自己的项目。卖家愿意出售的项目，一定是存在问题的。能否解决好这些问题，是对董事会和管理层智慧的考验。”陈景河说。
陈景河说，国际金价与美元汇率关系紧密。“现在美元走强，金价承受了较大压力”。但陈景河也指出，当前黄金价格已经接近许多金矿公司的生产成本价格，所以金价继续大幅下跌的空间也许有限。另外，黄金保值等金融属性依然存在，因此市场上存在需求。
中澳双方于17日签署了实质性结束中澳自由贸易协定谈判的意向声明，作为中澳贸易之间重要部分的矿产业将受益匪浅。陈景河表示，虽然目前采矿业的整体形势比较严峻，但从并购角度来讲却又是一个机会，是中国资金进入澳大利亚矿业领域的又一次机会。
陈景河说：“首先矿业收购的审批门槛将显著降低，另外自贸协议生效后国内矿石进口关税也将大大降低，这对我们是利好的。”此外，“并购还是要根据企业自身的实际情况和发展战略，寻找适合自己的项目。卖家愿意出售的项目，一定是存在问题的。能否解决好这些问题，是对董事会和管理层智慧的考验。”陈景河说。