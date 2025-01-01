文档部分
MQL5参考标准常量，列举和架构图表常量定位常量 

定位常量

ENUM_CHART_POSITION 列表中的三个标识符有可能是ChartNavigate()函数的方位参量的值。

ENUM_CHART_POSITION

ID

描述

CHART_BEGIN

图表开始（最原始价位）

CHART_CURRENT_POS

当前位置

CHART_END

图表末尾（当前价格）

示例：

   long handle=ChartOpen("EURUSD",PERIOD_H12);
   if(handle!=0)
     {
      ChartSetInteger(handle,CHART_AUTOSCROLL,false);
      ChartSetInteger(handle,CHART_SHIFT,true);
      ChartSetInteger(handle,CHART_MODE,CHART_LINE);
      ResetLastError();
      bool res=ChartNavigate(handle,CHART_END,150);
      if(!res) Print("Navigate failed. Error = ",GetLastError());
      ChartRedraw();
     }