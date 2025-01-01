MQL5参考标准常量，列举和架构图表常量定位常量 图表事件类型图表时间表图表性能定位常量图表陈述使用图表示例 定位常量 ENUM_CHART_POSITION 列表中的三个标识符有可能是ChartNavigate()函数的方位参量的值。 ENUM_CHART_POSITION ID 描述 CHART_BEGIN 图表开始（最原始价位） CHART_CURRENT_POS 当前位置 CHART_END 图表末尾（当前价格） 示例： long handle=ChartOpen("EURUSD",PERIOD_H12); if(handle!=0) { ChartSetInteger(handle,CHART_AUTOSCROLL,false); ChartSetInteger(handle,CHART_SHIFT,true); ChartSetInteger(handle,CHART_MODE,CHART_LINE); ResetLastError(); bool res=ChartNavigate(handle,CHART_END,150); if(!res) Print("Navigate failed. Error = ",GetLastError()); ChartRedraw(); } 图表性能 图表陈述