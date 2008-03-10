MagicNumber: 定单的“魔法“识别符

1. 历史

在МТ3中,开仓的管理是非常费时的。交易者在处理开仓和平仓列表时，设置执行的工具是限定的。在区分“自己”和“他人”仓位时，方法非常复杂。在 МТ4中，状况有了明显的改变。现在，交易者可以使用多种函数来管理开仓，挂单并且获取平仓信息。

以MagicNumber命名的特殊参数被添加到定单识别符中。这个参数就是我们文章中将提及到的主题。





2.什么是 MagicNumber?

MQL4 参考:





int OrderSend( string symbol, int cmd, double volume, double price, int slippage, double stoploss, double takeprofit, string comment=NULL, int magic=0, datetime expiration=0, color arrow_color=CLR_NONE)

…

magic - 定单魔法数字。可以使用指定识别符。



即，当定单被放置时，可以给定单指定独有的数字。这个数字将用于区分其他定单。当手动交易时，不使用（尽可能）这个特性，但是在智能交易（自动交易）运作时，此特性是不可替代的。



范例1: 在客户端内交易者和智能交易同时运行。

任务: 智能交易的运行必须按照它自己的形式计算，对于手动开仓不会干涉。

解决: 开仓的智能交易必须指定独特的MagicNumber（零除外）。接下来的日子里，智能交易只会管理提前设定的 MagicNumber 的定单。

范例 2: 在客户端内两个不同计算方法的智能交易同时运行。

任务: 智能交易只管理自己的定单。.

解决: 当开仓时，每个智能交易必须使用自己的 MagicNumber（零除外）。接下来的日子里，智能交易只会管理提前设定的MagicNumber的定单。

范例 3: 在客户端内几个智能交易，交易者和协助智能交易执行的不标准追踪止损同时运行。

任务: 交易的智能交易必须按照自己的形式计算，并且不干涉手动开仓。协助智能交易执行的追踪止损可以在手动开仓处修改，但是其他智能交易不能够开仓。

解决: 智能交易必须使用独有的MagicNumbers并且管理自己的仓位。协助智能交易修改的这些仓位，其 MagicNumber等于 0。

以上三个范例都很现实，用户可以提前解决问题。在这三个范例情况中，都是使用MagicNumber来解决问题的。这不是唯一解决问题的途径，但是最简单的途径。



3. 实践

现在让我们来解决特殊的任务:创建智能交易只管理自己的仓位，不理睬手动仓位和其他智能交易。

首先我们编写一个简单的智能交易，当 MACD 指标零线时，智能交易得到信号开仓。智能交易将会运行如下:





int start () { //---- 记住将要分析的指标值 //---- 注意：我们使用第一个和第二个柱。可以是每日的 1-bar 。 //---- (即., 信号晚些显现), 但是保护反复开仓和平仓 //---- 在柱内仓位的 double MACD_1 = iMACD ( Symbol () , 0 , 12 , 26 , 9 , PRICE_CLOSE , MODE_MAIN , 1 ) ; double MACD_2 = iMACD ( Symbol () , 0 , 12 , 26 , 9 , PRICE_CLOSE , MODE_MAIN , 2 ) ; int _GetLastError = 0 , _OrdersTotal = OrdersTotal () ; //---- 在开仓中搜索 for ( int z = _OrdersTotal - 1 ; z >= 0 ; z -- ) { //---- 如果在选择仓位中生成错误，转到下一步 if ( ! OrderSelect ( z , SELECT_BY_POS ) ) { _GetLastError = GetLastError () ; Print ( " OrderSelect( " , z , " , SELECT_BY_POS ) - Error # " , _GetLastError ) ; continue ; } //---- 如果开仓不是当前货币对，略过 if ( OrderSymbol () != Symbol () ) continue ; //---- 如果开仓为BUY, if ( OrderType () == OP_BUY ) { //---- 如果 MACD指标看到的零线从上至下, if ( NormalizeDouble ( MACD_1 , Digits + 1 ) < 0.0 && NormalizeDouble ( MACD_2 , Digits + 1 ) >= 0.0 ) { //---- 平仓 if ( ! OrderClose ( OrderTicket () , OrderLots () , Bid , 5 , Green ) ) { _GetLastError = GetLastError () ; Alert ( "错误 OrderClose # " , _GetLastError ) ; return ( - 1 ) ; } } //---- 如果警报没有改变,退出: 开仓尚早 else return ( 0 ) ; } //---- 如果开仓位SELL, if ( OrderType () == OP_SELL ) { //----如果MACD指标看到零线从下到上, if ( NormalizeDouble ( MACD_1 , Digits + 1 ) > 0.0 && NormalizeDouble ( MACD_2 , Digits + 1 ) <= 0.0 ) { //---- 平仓 if ( ! OrderClose ( OrderTicket () , OrderLots () , Ask , 5 , Red ) ) { _GetLastError = GetLastError () ; Alert ( " 错误 OrderClose # " , _GetLastError ) ; return ( - 1 ) ; } } //---- 如果警报没有改变,退出 :开仓尚早 else return ( 0 ) ; } } //+------------------------------------------------------------------+ //| 如果达到此点,没有仓位开仓 | //| 检测是否仍有开仓的可能 | //+------------------------------------------------------------------+ //---- 如果MACD 指标看到零线从下到上, if ( NormalizeDouble ( MACD_1 , Digits + 1 ) > 0.0 && NormalizeDouble ( MACD_2 , Digits + 1 ) <= 0.0 ) { //---- 开BUY仓 if ( OrderSend ( Symbol () , OP_BUY , 0.1 , Ask , 5 , 0.0 , 0.0 , " MACD_test " , 0 , 0 , Green ) < 0 ) { _GetLastError = GetLastError () ; Alert ( "错误 OrderSend # " , _GetLastError ) ; return ( - 1 ) ; } return ( 0 ) ; } //----如果MACD 指标看到零线从上至下, if ( NormalizeDouble ( MACD_1 , Digits + 1 ) < 0.0 && NormalizeDouble ( MACD_2 , Digits + 1 ) >= 0.0 ) { //---- 开 SELL 仓 if ( OrderSend ( Symbol () , OP_SELL , 0.1 , Bid , 5 , 0.0 , 0.0 , " MACD_test " , 0 , 0 , Red ) < 0 ) { _GetLastError = GetLastError () ; Alert ( "错误 OrderSend # " , _GetLastError ) ; return ( - 1 ) ; } return ( 0 ) ; } return ( 0 ) ; }



这样我们得到以下图表，看看它怎样运行:















都不错，但是这里有个问题存在。如果在智能交易执行期间开仓，智能交易将会默认为这个仓位为自己的仓位。这是我们不想看到的。

我们将按照以下方法让它管理自己的仓位:

以Expert_ID 命名添加外部变量协助智能交易开仓来改变 MagicNumber 值

在函数OrderSelect()选择仓位之后，对编译Expert_ID变量所选定单的MagicNumber 添加检测

在开仓期间，我们将在MagicNumber处写下 Expert_ID的值替换 0



考虑上面的变化，代码将显现如下:





extern int Expert_ID = 1234 ; int start () { //---- 记住将要分析的指标值 //---- 注意：我们使用第一个和第二个柱。可以是每日的 1-bar 。 //---- (即., 信号晚些显现), 但是保护反复开仓和平仓 //---- 在柱内仓位的 double MACD_1 = iMACD ( Symbol () , 0 , 12 , 26 , 9 , PRICE_CLOSE , MODE_MAIN , 1 ) ; double MACD_2 = iMACD ( Symbol () , 0 , 12 , 26 , 9 , PRICE_CLOSE , MODE_MAIN , 2 ) ; int _GetLastError = 0 , _OrdersTotal = OrdersTotal () ; //---- 在全部开仓中搜索 for ( int z = _OrdersTotal - 1 ; z >= 0 ; z -- ) { //---- 如果在搜索仓位中生成错误。转到下一步 if ( ! OrderSelect ( z , SELECT_BY_POS ) ) { _GetLastError = GetLastError () ; Print ( " OrderSelect( " , z , " , SELECT_BY_POS ) -错误 # " , _GetLastError ) ; continue ; } //---- 如果平仓仓位不是当前货币对，略过 if ( OrderSymbol () != Symbol () ) continue ; //---- 如果MagicNumber 不等于Expert_ID, 忽略此仓位 if ( OrderMagicNumber () != Expert_ID ) continue ; //---- 如果开BUY仓, if ( OrderType () == OP_BUY ) { //---- 如果MACD 指标看到零线从上到下, if ( NormalizeDouble ( MACD_1 , Digits + 1 ) < 0.0 && NormalizeDouble ( MACD_2 , Digits + 1 ) >= 0.0 ) { //---- 平仓 if ( ! OrderClose ( OrderTicket () , OrderLots () , Bid , 5 , Green ) ) { _GetLastError = GetLastError () ; Alert ( " 错误 OrderClose # " , _GetLastError ) ; return ( - 1 ) ; } } //---- 如果警报没有改变, 退出: 开仓尚早 else { return ( 0 ) ; } } //---- 如果开SELL仓, if ( OrderType () == OP_SELL ) { //---- 如果MACD指标看到零线从下到上, if ( NormalizeDouble ( MACD_1 , Digits + 1 ) > 0.0 && NormalizeDouble ( MACD_2 , Digits + 1 ) <= 0.0 ) { //---- 平仓 if ( ! OrderClose ( OrderTicket () , OrderLots () , Ask , 5 , Red ) ) { _GetLastError = GetLastError () ; Alert ( "错误 OrderClose № " , _GetLastError ) ; return ( - 1 ) ; } } //---- 如果警报没有改变,退出: 开仓尚早 else return ( 0 ) ; } } //+------------------------------------------------------------------+ //| 如果执行达到此点,没有仓位开仓 | //| 检测是否有可能开仓 | //+------------------------------------------------------------------+ //---- 如果MACD 指标看到零线从下到上, if ( NormalizeDouble ( MACD_1 , Digits + 1 ) > 0.0 && NormalizeDouble ( MACD_2 , Digits + 1 ) <= 0.0 ) { //---- 开BUY仓 if ( OrderSend ( Symbol () , OP_BUY , 0.1 , Ask , 5 , 0.0 , 0.0 , " MACD_test " , Expert_ID , 0 , Green ) < 0 ) { _GetLastError = GetLastError () ; Alert ( "错误 OrderSend # " , _GetLastError ) ; return ( - 1 ) ; } return ( 0 ) ; } //---- 如果MACD 指标看到零线从上至下, if ( NormalizeDouble ( MACD_1 , Digits + 1 ) < 0.0 && NormalizeDouble ( MACD_2 , Digits + 1 ) >= 0.0 ) { //---- 开SELL仓 if ( OrderSend ( Symbol () , OP_SELL , 0.1 , Bid , 5 , 0.0 , 0.0 , " MACD_test " , Expert_ID , 0 , Red ) < 0 ) { _GetLastError = GetLastError () ; Alert ( "错误 OrderSend # " , _GetLastError ) ; return ( - 1 ) ; } return ( 0 ) ; } return ( 0 ) ; }



现在，当智能交易运行时，用户可以手动开仓。智能交易将不会干涉。

4. 多个相同的智能交易在一种货币对的不同图表上

存在这样的状况，相同的智能交易必须在相同货币对的图表中运行，但是需要不同的时间周期。例如，如果我们尝试添加我们的智能交易同时添加到 EURUSD, H1图表和 EURUSD, M30图表，他们将会相互影响:每个都会“考虑”开仓并且会默认管理。

这个问题可以通过 Expert_ID 一个协调另一个的方式解决。但是这羊不是很方便。如果很多智能交易在运行，他们的ID必然会混乱。

解决这个问题我们需要以 MagicNumber 值作为图表周期。怎样执行呢？如果我们添加图表周期到 Expert_ID, 可能２个不同的智能交易在２个不同的图表上生成相同的 MagicNumber。

所以我们最好用 Expert_ID值乘以 10 并且把图表周期(代码从1 到 9, 精确值)放置到最后 。

如下图表:





int Period_ID = 0 ; switch ( Period () ) { case PERIOD_MN1 : Period_ID = 9 ; break ; case PERIOD_W1 : Period_ID = 8 ; break ; case PERIOD_D1 : Period_ID = 7 ; break ; case PERIOD_H4 : Period_ID = 6 ; break ; case PERIOD_H1 : Period_ID = 5 ; break ; case PERIOD_M30 : Period_ID = 4 ; break ; case PERIOD_M15 : Period_ID = 3 ; break ; case PERIOD_M5 : Period_ID = 2 ; break ; case PERIOD_M1 : Period_ID = 1 ; break ; } _MagicNumber = Expert_ID * 10 + Period_ID ;

现在添加这个代码智能交易的 init()函数并且用 Expert_ID替换MagicNumber。

最终版本的智能交易如下:





extern int Expert_ID = 1234 ; int _MagicNumber = 0 ; int init () { int Period_ID = 0 ; switch ( Period () ) { case PERIOD_MN1 : Period_ID = 9 ; break ; case PERIOD_W1 : Period_ID = 8 ; break ; case PERIOD_D1 : Period_ID = 7 ; break ; case PERIOD_H4 : Period_ID = 6 ; break ; case PERIOD_H1 : Period_ID = 5 ; break ; case PERIOD_M30 : Period_ID = 4 ; break ; case PERIOD_M15 : Period_ID = 3 ; break ; case PERIOD_M5 : Period_ID = 2 ; break ; case PERIOD_M1 : Period_ID = 1 ; break ; } _MagicNumber = Expert_ID * 10 + Period_ID ; return ( 0 ) ; } int start () { //---- 记住将要分析的指标值 //---- 注意：我们使用第一个和第二个柱。可以是每日的 1-bar 。 //---- (即., 信号晚些显现), 但是保护反复开仓和平仓 //---- 在柱内仓位的 double MACD_1 = iMACD ( Symbol () , 0 , 12 , 26 , 9 , PRICE_CLOSE , MODE_MAIN , 1 ) ; double MACD_2 = iMACD ( Symbol () , 0 , 12 , 26 , 9 , PRICE_CLOSE , MODE_MAIN , 2 ) ; int _GetLastError = 0 , _OrdersTotal = OrdersTotal () ; //---- 在全部开仓中搜索 for ( int z = _OrdersTotal - 1 ; z >= 0 ; z -- ) { //---- 如果在搜索过程中生成错误。转到下一步 if ( ! OrderSelect ( z , SELECT_BY_POS ) ) { _GetLastError = GetLastError () ; Print ( " OrderSelect( " , z , " , SELECT_BY_POS ) - 错误# " , _GetLastError ) ; continue ; } //---- 如果开仓仓位不是当前货币对，忽略 if ( OrderSymbol () != Symbol () ) continue ; //---- 如果MagicNumber 不等于 _MagicNumber, 忽略此仓位 if ( OrderMagicNumber () != _MagicNumber ) continue ; //----如果开BUY仓, if ( OrderType () == OP_BUY ) { //---- 如果MACD指标看见零线从上至下, if ( NormalizeDouble ( MACD_1 , Digits + 1 ) < 0.0 && NormalizeDouble ( MACD_2 , Digits + 1 ) >= 0.0 ) { //---- 平仓 if ( ! OrderClose ( OrderTicket () , OrderLots () , Bid , 5 , Green ) ) { _GetLastError = GetLastError () ; Alert ( "错误 OrderClose # " , _GetLastError ) ; return ( - 1 ) ; } } //---- 如果警报没有改变，停止: 开新仓位尚早 else return ( 0 ) ; } //---- 如果开SELL仓， if ( OrderType () == OP_SELL ) { //---- 如果MACD指标看见零线从下到上, if ( NormalizeDouble ( MACD_1 , Digits + 1 ) > 0.0 && NormalizeDouble ( MACD_2 , Digits + 1 ) <= 0.0 ) { //----平仓 if ( ! OrderClose ( OrderTicket () , OrderLots () , Ask , 5 , Red ) ) { _GetLastError = GetLastError () ; Alert ( "错误 OrderClose № " , _GetLastError ) ; return ( - 1 ) ; } } //---- 如果警报没有改变, 停止: 开新仓位尚早 else return ( 0 ) ; } } //+------------------------------------------------------------------+ //| 如果执行达到此点，没有仓位开仓 | //| 检测是否仍有可能开仓 | //+------------------------------------------------------------------+ //---- 如果MACD 指标看见零线从下到上, if ( NormalizeDouble ( MACD_1 , Digits + 1 ) > 0.0 && NormalizeDouble ( MACD_2 , Digits + 1 ) <= 0.0 ) { //---- 开 BUY 仓 if ( OrderSend ( Symbol () , OP_BUY , 0.1 , Ask , 5 , 0.0 , 0.0 , " MACD_test " , _MagicNumber , 0 , Green ) < 0 ) { _GetLastError = GetLastError () ; Alert ( " 错误 OrderSend # " , _GetLastError ) ; return ( - 1 ) ; } return ( 0 ) ; } //---- 如果MACD 指标看到零线从上至下, if ( NormalizeDouble ( MACD_1 , Digits + 1 ) < 0.0 && NormalizeDouble ( MACD_2 , Digits + 1 ) >= 0.0 ) { //---- 开 SELL 仓 if ( OrderSend ( Symbol () , OP_SELL , 0.1 , Bid , 5 , 0.0 , 0.0 , " MACD_test " , _MagicNumber , 0 , Red ) < 0 ) { _GetLastError = GetLastError () ; Alert ( "错误 OrderSend # " , _GetLastError ) ; return ( - 1 ) ; } return ( 0 ) ; } return ( 0 ) ; }



这样的显示智能交易可以在不同周期的几个图表中使用。





如果需要在相同时间周期和货币对的图表(例如, EURUSD H1 和EURUSD H4)上开启两个智能交易， 此Expert_ID 变量值将被改变。但是这种情况很罕见。

使用以上代码，用户能够改善他的智能交易并且“教会”智能交易区分自己的仓位和他人的仓位。



