- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
17
Kârla kapanan işlemler:
13 (76.47%)
Zararla kapanan işlemler:
4 (23.53%)
En iyi işlem:
42.78 USD
En kötü işlem:
-0.11 USD
Brüt kâr:
74.89 USD (28 195 pips)
Brüt zarar:
-1.89 USD (78 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (64.60 USD)
Maksimum ardışık kâr:
64.60 USD (11)
Sharpe oranı:
0.43
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
7 gün önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
137.74
Alış işlemleri:
8 (47.06%)
Satış işlemleri:
9 (52.94%)
Kâr faktörü:
39.62
Beklenen getiri:
4.29 USD
Ortalama kâr:
5.76 USD
Ortalama zarar:
-0.47 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-0.18 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-0.18 USD (3)
Aylık büyüme:
3.72%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.35 USD
Maksimum:
0.53 USD (0.09%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|9
|EURUSD
|8
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|28
|EURUSD
|45
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|26K
|EURUSD
|2.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +42.78 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +64.60 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.18 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Dukascopy-live-mt5-1" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
İnceleme yok