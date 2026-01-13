SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / BNK 1908672289
KAUSER AHMED

BNK 1908672289

KAUSER AHMED
0 Bewertungen
30 Wochen
0 / 0 USD
0%
Dukascopy-live-mt5-1
1:100
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
17
Gewinntrades:
13 (76.47%)
Verlusttrades:
4 (23.53%)
Bester Trade:
42.78 USD
Schlechtester Trade:
-0.11 USD
Bruttoprofit:
74.89 USD (28 195 pips)
Bruttoverlust:
-1.89 USD (78 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
11 (64.60 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
64.60 USD (11)
Sharpe Ratio:
0.43
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
7 Tage
Trades pro Woche:
4
Durchschn. Haltezeit:
3 Tage
Erholungsfaktor:
137.74
Long-Positionen:
8 (47.06%)
Short-Positionen:
9 (52.94%)
Profit-Faktor:
39.62
Mathematische Gewinnerwartung:
4.29 USD
Durchschnittlicher Profit:
5.76 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-0.47 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-0.18 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-0.18 USD (3)
Wachstum pro Monat :
3.72%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.35 USD
Maximaler:
0.53 USD (0.09%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 9
EURUSD 8
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 28
EURUSD 45
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 26K
EURUSD 2.2K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +42.78 USD
Schlechtester Trade: -0 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 11
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +64.60 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -0.18 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Dukascopy-live-mt5-1" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2026.01.13 12:28
Trading operations on the account were performed for only 8 days. This comprises 3.83% of days out of the 209 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.13 12:28
80% of trades performed within 4 days. This comprises 1.91% of days out of the 209 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.13 12:28
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2026.01.13 12:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
