KAUSER AHMED

BNK 1908672289

KAUSER AHMED
30 semanas
0 / 0 USD
0%
Dukascopy-live-mt5-1
1:100
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
17
Negociações com lucro:
13 (76.47%)
Negociações com perda:
4 (23.53%)
Melhor negociação:
42.78 USD
Pior negociação:
-0.11 USD
Lucro bruto:
74.89 USD (28 195 pips)
Perda bruta:
-1.89 USD (78 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
11 (64.60 USD)
Máximo lucro consecutivo:
64.60 USD (11)
Índice de Sharpe:
0.43
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
7 dias atrás
Negociações por semana:
4
Tempo médio de espera:
3 dias
Fator de recuperação:
137.74
Negociações longas:
8 (47.06%)
Negociações curtas:
9 (52.94%)
Fator de lucro:
39.62
Valor esperado:
4.29 USD
Lucro médio:
5.76 USD
Perda média:
-0.47 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-0.18 USD)
Máxima perda consecutiva:
-0.18 USD (3)
Crescimento mensal:
3.72%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.35 USD
Máximo:
0.53 USD (0.09%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 9
EURUSD 8
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 28
EURUSD 45
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 26K
EURUSD 2.2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +42.78 USD
Pior negociação: -0 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 11
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +64.60 USD
Máxima perda consecutiva: -0.18 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Dukascopy-live-mt5-1" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

2026.01.13 12:28
Trading operations on the account were performed for only 8 days. This comprises 3.83% of days out of the 209 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.13 12:28
80% of trades performed within 4 days. This comprises 1.91% of days out of the 209 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.13 12:28
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2026.01.13 12:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
