Negociações:
17
Negociações com lucro:
13 (76.47%)
Negociações com perda:
4 (23.53%)
Melhor negociação:
42.78 USD
Pior negociação:
-0.11 USD
Lucro bruto:
74.89 USD (28 195 pips)
Perda bruta:
-1.89 USD (78 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
11 (64.60 USD)
Máximo lucro consecutivo:
64.60 USD (11)
Índice de Sharpe:
0.43
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
7 dias atrás
Negociações por semana:
4
Tempo médio de espera:
3 dias
Fator de recuperação:
137.74
Negociações longas:
8 (47.06%)
Negociações curtas:
9 (52.94%)
Fator de lucro:
39.62
Valor esperado:
4.29 USD
Lucro médio:
5.76 USD
Perda média:
-0.47 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-0.18 USD)
Máxima perda consecutiva:
-0.18 USD (3)
Crescimento mensal:
3.72%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.35 USD
Máximo:
0.53 USD (0.09%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|9
|EURUSD
|8
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|28
|EURUSD
|45
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|26K
|EURUSD
|2.2K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +42.78 USD
Pior negociação: -0 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 11
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +64.60 USD
Máxima perda consecutiva: -0.18 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Dukascopy-live-mt5-1" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
