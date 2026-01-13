- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
17
利益トレード:
13 (76.47%)
損失トレード:
4 (23.53%)
ベストトレード:
42.78 USD
最悪のトレード:
-0.11 USD
総利益:
74.89 USD (28 195 pips)
総損失:
-1.89 USD (78 pips)
最大連続の勝ち:
11 (64.60 USD)
最大連続利益:
64.60 USD (11)
シャープレシオ:
0.43
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
7 日前
1週間当たりの取引:
4
平均保有時間:
3 日
リカバリーファクター:
137.74
長いトレード:
8 (47.06%)
短いトレード:
9 (52.94%)
プロフィットファクター:
39.62
期待されたペイオフ:
4.29 USD
平均利益:
5.76 USD
平均損失:
-0.47 USD
最大連続の負け:
3 (-0.18 USD)
最大連続損失:
-0.18 USD (3)
月間成長:
3.72%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.35 USD
最大の:
0.53 USD (0.09%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|9
|EURUSD
|8
|
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|28
|EURUSD
|45
|
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|26K
|EURUSD
|2.2K
|
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +42.78 USD
最悪のトレード: -0 USD
最大連続の勝ち: 11
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +64.60 USD
最大連続損失: -0.18 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Dukascopy-live-mt5-1"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
