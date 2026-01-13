СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / BNK 1908672289
KAUSER AHMED

BNK 1908672289

KAUSER AHMED
0 отзывов
30 недель
0 / 0 USD
0%
Dukascopy-live-mt5-1
1:100
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
17
Прибыльных трейдов:
13 (76.47%)
Убыточных трейдов:
4 (23.53%)
Лучший трейд:
42.78 USD
Худший трейд:
-0.11 USD
Общая прибыль:
74.89 USD (28 195 pips)
Общий убыток:
-1.89 USD (78 pips)
Макс. серия выигрышей:
11 (64.60 USD)
Макс. прибыль в серии:
64.60 USD (11)
Коэффициент Шарпа:
0.43
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
7 дней
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
137.74
Длинных трейдов:
8 (47.06%)
Коротких трейдов:
9 (52.94%)
Профит фактор:
39.62
Мат. ожидание:
4.29 USD
Средняя прибыль:
5.76 USD
Средний убыток:
-0.47 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-0.18 USD)
Макс. убыток в серии:
-0.18 USD (3)
Прирост в месяц:
3.72%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.35 USD
Максимальная:
0.53 USD (0.09%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 9
EURUSD 8
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 28
EURUSD 45
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 26K
EURUSD 2.2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Dukascopy-live-mt5-1" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2026.01.13 12:28
Trading operations on the account were performed for only 8 days. This comprises 3.83% of days out of the 209 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.13 12:28
80% of trades performed within 4 days. This comprises 1.91% of days out of the 209 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.13 12:28
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2026.01.13 12:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
