Всего трейдов:
17
Прибыльных трейдов:
13 (76.47%)
Убыточных трейдов:
4 (23.53%)
Лучший трейд:
42.78 USD
Худший трейд:
-0.11 USD
Общая прибыль:
74.89 USD (28 195 pips)
Общий убыток:
-1.89 USD (78 pips)
Макс. серия выигрышей:
11 (64.60 USD)
Макс. прибыль в серии:
64.60 USD (11)
Коэффициент Шарпа:
0.43
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
7 дней
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
137.74
Длинных трейдов:
8 (47.06%)
Коротких трейдов:
9 (52.94%)
Профит фактор:
39.62
Мат. ожидание:
4.29 USD
Средняя прибыль:
5.76 USD
Средний убыток:
-0.47 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-0.18 USD)
Макс. убыток в серии:
-0.18 USD (3)
Прирост в месяц:
3.72%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.35 USD
Максимальная:
0.53 USD (0.09%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|9
|EURUSD
|8
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|28
|EURUSD
|45
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|26K
|EURUSD
|2.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Dukascopy-live-mt5-1" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
