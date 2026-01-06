SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / MT5 RB 032874
KAUSER AHMED

MT5 RB 032874

KAUSER AHMED
0 inceleme
Güvenilirlik
2 hafta
0 / 0 USD
Ayda 3000 USD karşılığında kopyalayın
0%
RoboForex-ECN
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
25
Kârla kapanan işlemler:
19 (76.00%)
Zararla kapanan işlemler:
6 (24.00%)
En iyi işlem:
6.16 USD
En kötü işlem:
-1.31 USD
Brüt kâr:
31.75 USD (2 245 pips)
Brüt zarar:
-4.69 USD (385 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (24.51 USD)
Maksimum ardışık kâr:
24.51 USD (13)
Sharpe oranı:
0.69
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
1.09%
En son işlem:
16 saat önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
15 saat
Düzelme faktörü:
6.00
Alış işlemleri:
7 (28.00%)
Satış işlemleri:
18 (72.00%)
Kâr faktörü:
6.77
Beklenen getiri:
1.08 USD
Ortalama kâr:
1.67 USD
Ortalama zarar:
-0.78 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-4.15 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-4.15 USD (6)
Aylık büyüme:
9.06%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.04 USD
Maksimum:
4.51 USD (1.47%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.38% (1.23 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
NZDCAD 25
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
NZDCAD 27
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
NZDCAD 1.9K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

RoboMarketsDE-ECN
0.00 × 4
XMGlobal-MT5 7
0.00 × 1
FXCC1-Trade
0.00 × 1
FusionMarketsAU-Live
0.00 × 1
BCS5-Real
0.64 × 14
RoboForex-ECN
0.95 × 584
STARTRADERFinancial-Live 3
1.00 × 3
VantageInternational-Live 13
1.17 × 12
RoboMarketsSC-ECN
1.20 × 41
PUPrime-Live2
1.55 × 319
CapitalPointTrading-MT5-4
1.68 × 803
FxPro-MT5 Live02
1.75 × 4
ICMarketsSC-MT5
1.84 × 366
VantageInternational-Live 7
1.89 × 187
FPMarkets-Live
2.00 × 1
VantageInternational-Live 4
2.00 × 1
GoMarkets-Live
2.09 × 292
VantageInternational-Live 15
2.12 × 17
Opogroup-Server1
2.17 × 77
VantageInternational-Live 3
2.25 × 12
VTMarkets-Live
2.48 × 144
ZeroMarkets-1
2.49 × 194
GOMarketsMU-Live
2.50 × 72
VantageInternational-Live 10
2.57 × 585
Neomarkets-Live
2.66 × 130
80 daha fazla...
2026.01.07 11:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.07 11:50
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.