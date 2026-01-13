- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
17
Profit Trade:
13 (76.47%)
Loss Trade:
4 (23.53%)
Best Trade:
42.78 USD
Worst Trade:
-0.11 USD
Profitto lordo:
74.89 USD (28 195 pips)
Perdita lorda:
-1.89 USD (78 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (64.60 USD)
Massimo profitto consecutivo:
64.60 USD (11)
Indice di Sharpe:
0.43
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
7 giorni fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
137.74
Long Trade:
8 (47.06%)
Short Trade:
9 (52.94%)
Fattore di profitto:
39.62
Profitto previsto:
4.29 USD
Profitto medio:
5.76 USD
Perdita media:
-0.47 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-0.18 USD)
Massima perdita consecutiva:
-0.18 USD (3)
Crescita mensile:
3.72%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.35 USD
Massimale:
0.53 USD (0.09%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|9
|EURUSD
|8
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|28
|EURUSD
|45
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|26K
|EURUSD
|2.2K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +42.78 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +64.60 USD
Massima perdita consecutiva: -0.18 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Dukascopy-live-mt5-1" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
