Segnali / MetaTrader 5 / BNK 1908672289
KAUSER AHMED

BNK 1908672289

KAUSER AHMED
0 recensioni
30 settimane
0 / 0 USD
0%
Dukascopy-live-mt5-1
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
17
Profit Trade:
13 (76.47%)
Loss Trade:
4 (23.53%)
Best Trade:
42.78 USD
Worst Trade:
-0.11 USD
Profitto lordo:
74.89 USD (28 195 pips)
Perdita lorda:
-1.89 USD (78 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (64.60 USD)
Massimo profitto consecutivo:
64.60 USD (11)
Indice di Sharpe:
0.43
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
7 giorni fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
137.74
Long Trade:
8 (47.06%)
Short Trade:
9 (52.94%)
Fattore di profitto:
39.62
Profitto previsto:
4.29 USD
Profitto medio:
5.76 USD
Perdita media:
-0.47 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-0.18 USD)
Massima perdita consecutiva:
-0.18 USD (3)
Crescita mensile:
3.72%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.35 USD
Massimale:
0.53 USD (0.09%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 9
EURUSD 8
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 28
EURUSD 45
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 26K
EURUSD 2.2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +42.78 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +64.60 USD
Massima perdita consecutiva: -0.18 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Dukascopy-live-mt5-1" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

2026.01.13 12:28
Trading operations on the account were performed for only 8 days. This comprises 3.83% of days out of the 209 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.13 12:28
80% of trades performed within 4 days. This comprises 1.91% of days out of the 209 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.13 12:28
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2026.01.13 12:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
