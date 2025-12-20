SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / HOT5412302
KAUSER AHMED

HOT5412302

0 inceleme
113 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2023 114%
HFMarketsSV-Live Server 4
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
136
Kârla kapanan işlemler:
109 (80.14%)
Zararla kapanan işlemler:
27 (19.85%)
En iyi işlem:
74.49 USD
En kötü işlem:
-63.75 USD
Brüt kâr:
777.52 USD (2 244 962 pips)
Brüt zarar:
-402.50 USD (1 631 373 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
26 (205.81 USD)
Maksimum ardışık kâr:
205.81 USD (26)
Sharpe oranı:
0.26
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.22%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
2.50
Alış işlemleri:
64 (47.06%)
Satış işlemleri:
72 (52.94%)
Kâr faktörü:
1.93
Beklenen getiri:
2.76 USD
Ortalama kâr:
7.13 USD
Ortalama zarar:
-14.91 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-85.74 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-127.75 USD (3)
Aylık büyüme:
6.19%
Yıllık tahmin:
75.05%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
150.29 USD (33.45%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
13.08% (150.29 USD)
Varlığa göre:
0.38% (4.05 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSDr 54
XAUUSDr 39
GBPUSDb 12
BTCUSD 9
EURUSDb 6
USDJPYr 6
GBPUSDr 5
XAUEUR 4
USA100 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSDr -73
XAUUSDr 222
GBPUSDb 33
BTCUSD 15
EURUSDb 12
USDJPYr 19
GBPUSDr 20
XAUEUR 127
USA100 0
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSDr -6.6K
XAUUSDr 14K
GBPUSDb 3K
BTCUSD 585K
EURUSDb 1.2K
USDJPYr 2.7K
GBPUSDr 1.9K
XAUEUR 12K
USA100 379
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +74.49 USD
En kötü işlem: -64 USD
Maksimum ardışık kazanç: 26
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +205.81 USD
Maksimum ardışık zarar: -85.74 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "HFMarketsSV-Live Server 4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

N1CapitalMarkets-Live
0.00 × 2
2025.12.20 13:50
Trading operations on the account were performed for only 83 days. This comprises 10.55% of days out of the 787 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.20 13:50
80% of growth achieved within 18 days. This comprises 2.29% of days out of 787 days of the signal's entire lifetime.
