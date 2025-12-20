- Büyüme
İşlemler:
136
Kârla kapanan işlemler:
109 (80.14%)
Zararla kapanan işlemler:
27 (19.85%)
En iyi işlem:
74.49 USD
En kötü işlem:
-63.75 USD
Brüt kâr:
777.52 USD (2 244 962 pips)
Brüt zarar:
-402.50 USD (1 631 373 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
26 (205.81 USD)
Maksimum ardışık kâr:
205.81 USD (26)
Sharpe oranı:
0.26
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.22%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
2.50
Alış işlemleri:
64 (47.06%)
Satış işlemleri:
72 (52.94%)
Kâr faktörü:
1.93
Beklenen getiri:
2.76 USD
Ortalama kâr:
7.13 USD
Ortalama zarar:
-14.91 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-85.74 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-127.75 USD (3)
Aylık büyüme:
6.19%
Yıllık tahmin:
75.05%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
150.29 USD (33.45%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
13.08% (150.29 USD)
Varlığa göre:
0.38% (4.05 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSDr
|54
|XAUUSDr
|39
|GBPUSDb
|12
|BTCUSD
|9
|EURUSDb
|6
|USDJPYr
|6
|GBPUSDr
|5
|XAUEUR
|4
|USA100
|1
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSDr
|-73
|XAUUSDr
|222
|GBPUSDb
|33
|BTCUSD
|15
|EURUSDb
|12
|USDJPYr
|19
|GBPUSDr
|20
|XAUEUR
|127
|USA100
|0
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSDr
|-6.6K
|XAUUSDr
|14K
|GBPUSDb
|3K
|BTCUSD
|585K
|EURUSDb
|1.2K
|USDJPYr
|2.7K
|GBPUSDr
|1.9K
|XAUEUR
|12K
|USA100
|379
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +74.49 USD
En kötü işlem: -64 USD
Maksimum ardışık kazanç: 26
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +205.81 USD
Maksimum ardışık zarar: -85.74 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "HFMarketsSV-Live Server 4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
