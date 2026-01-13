- 자본
트레이드:
17
이익 거래:
13 (76.47%)
손실 거래:
4 (23.53%)
최고의 거래:
42.78 USD
최악의 거래:
-0.11 USD
총 수익:
74.89 USD (28 195 pips)
총 손실:
-1.89 USD (78 pips)
연속 최대 이익:
11 (64.60 USD)
연속 최대 이익:
64.60 USD (11)
샤프 비율:
0.43
거래 활동:
n/a
최대 입금량:
0.00%
최근 거래:
7 일 전
주별 거래 수:
4
평균 유지 시간:
3 일
회복 요인:
137.74
롱(주식매수):
8 (47.06%)
숏(주식차입매도):
9 (52.94%)
수익 요인:
39.62
기대수익:
4.29 USD
평균 이익:
5.76 USD
평균 손실:
-0.47 USD
연속 최대 손실:
3 (-0.18 USD)
연속 최대 손실:
-0.18 USD (3)
월별 성장률:
3.72%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.35 USD
최대한의:
0.53 USD (0.09%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.00% (0.00 USD)
자본금별:
0.00% (0.00 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|9
|EURUSD
|8
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|28
|EURUSD
|45
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|26K
|EURUSD
|2.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 입금량
- 축소
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Dukascopy-live-mt5-1"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
