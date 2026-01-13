시그널섹션
KAUSER AHMED

BNK 1908672289

KAUSER AHMED
0 리뷰
30
0 / 0 USD
0%
Dukascopy-live-mt5-1
1:100
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
17
이익 거래:
13 (76.47%)
손실 거래:
4 (23.53%)
최고의 거래:
42.78 USD
최악의 거래:
-0.11 USD
총 수익:
74.89 USD (28 195 pips)
총 손실:
-1.89 USD (78 pips)
연속 최대 이익:
11 (64.60 USD)
연속 최대 이익:
64.60 USD (11)
샤프 비율:
0.43
거래 활동:
n/a
최대 입금량:
0.00%
최근 거래:
7 일 전
주별 거래 수:
4
평균 유지 시간:
3 일
회복 요인:
137.74
롱(주식매수):
8 (47.06%)
숏(주식차입매도):
9 (52.94%)
수익 요인:
39.62
기대수익:
4.29 USD
평균 이익:
5.76 USD
평균 손실:
-0.47 USD
연속 최대 손실:
3 (-0.18 USD)
연속 최대 손실:
-0.18 USD (3)
월별 성장률:
3.72%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.35 USD
최대한의:
0.53 USD (0.09%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.00% (0.00 USD)
자본금별:
0.00% (0.00 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD 9
EURUSD 8
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD 28
EURUSD 45
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD 26K
EURUSD 2.2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +42.78 USD
최악의 거래: -0 USD
연속 최대 이익: 11
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +64.60 USD
연속 최대 손실: -0.18 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Dukascopy-live-mt5-1"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

2026.01.13 12:28
Trading operations on the account were performed for only 8 days. This comprises 3.83% of days out of the 209 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.13 12:28
80% of trades performed within 4 days. This comprises 1.91% of days out of the 209 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.13 12:28
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2026.01.13 12:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
