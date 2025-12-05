- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
65
Kârla kapanan işlemler:
47 (72.30%)
Zararla kapanan işlemler:
18 (27.69%)
En iyi işlem:
62.84 USD
En kötü işlem:
-111.44 USD
Brüt kâr:
550.12 USD (1 790 850 pips)
Brüt zarar:
-267.16 USD (1 702 421 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (54.00 USD)
Maksimum ardışık kâr:
136.09 USD (5)
Sharpe oranı:
0.26
Alım-satım etkinliği:
96.23%
Maks. mevduat yükü:
2.44%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
2.54
Alış işlemleri:
61 (93.85%)
Satış işlemleri:
4 (6.15%)
Kâr faktörü:
2.06
Beklenen getiri:
4.35 USD
Ortalama kâr:
11.70 USD
Ortalama zarar:
-14.84 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-10.88 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-111.44 USD (1)
Aylık büyüme:
26.31%
Yıllık tahmin:
319.23%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
111.44 USD (13.26%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
13.26% (111.44 USD)
Varlığa göre:
1.66% (29.15 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|29
|BTCUSD
|21
|EURUSD
|15
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|107
|BTCUSD
|98
|EURUSD
|78
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|2.5K
|BTCUSD
|85K
|EURUSD
|792
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +62.84 USD
En kötü işlem: -111 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +54.00 USD
Maksimum ardışık zarar: -10.88 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live08" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
ICMarkets-Live18
|0.00 × 2
Tickmill-Live04
|0.00 × 3
PureMGlobal-Live
|0.00 × 1
TradersWay-Live 2
|0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 2
ICMarketsSC-Live20
|0.14 × 7
BlackBullMarkets-Live
|0.33 × 3
ICMarkets-Live02
|0.50 × 2
FxPro.com-Real07
|0.51 × 49
Pepperstone-Edge01
|0.82 × 39
Pepperstone-Edge03
|0.84 × 67
EquitiGroup-Live
|0.89 × 227
LQD1-Live01
|0.93 × 14
Tickmill-Live05
|0.93 × 259
ACYCapital-Live02
|1.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
|1.02 × 223
ICMarkets-Live05
|1.03 × 36
LibertexCom-MT4 Market Real Server
|1.07 × 27
ForexClub-MT4 Market Real 3 Server
|1.10 × 279
ICMarketsSC-Live16
|1.11 × 171
Pepperstone-Edge12
|1.14 × 295
Exness-Real14
|1.18 × 34
ICMarketsSC-Live02
|1.19 × 451
AxioryAsia-02Live
|1.22 × 142
ForexTimeFXTM-ECN2
|1.27 × 270
