KAUSER AHMED

TIC86070

KAUSER AHMED
0 inceleme
Güvenilirlik
35 hafta
0 / 0 USD
Ayda 3000 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 53%
Tickmill-Live08
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
65
Kârla kapanan işlemler:
47 (72.30%)
Zararla kapanan işlemler:
18 (27.69%)
En iyi işlem:
62.84 USD
En kötü işlem:
-111.44 USD
Brüt kâr:
550.12 USD (1 790 850 pips)
Brüt zarar:
-267.16 USD (1 702 421 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (54.00 USD)
Maksimum ardışık kâr:
136.09 USD (5)
Sharpe oranı:
0.26
Alım-satım etkinliği:
96.23%
Maks. mevduat yükü:
2.44%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
2.54
Alış işlemleri:
61 (93.85%)
Satış işlemleri:
4 (6.15%)
Kâr faktörü:
2.06
Beklenen getiri:
4.35 USD
Ortalama kâr:
11.70 USD
Ortalama zarar:
-14.84 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-10.88 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-111.44 USD (1)
Aylık büyüme:
26.31%
Yıllık tahmin:
319.23%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
111.44 USD (13.26%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
13.26% (111.44 USD)
Varlığa göre:
1.66% (29.15 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 29
BTCUSD 21
EURUSD 15
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 107
BTCUSD 98
EURUSD 78
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 2.5K
BTCUSD 85K
EURUSD 792
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +62.84 USD
En kötü işlem: -111 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +54.00 USD
Maksimum ardışık zarar: -10.88 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live08" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-Live18
0.00 × 2
Tickmill-Live04
0.00 × 3
PureMGlobal-Live
0.00 × 1
TradersWay-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live20
0.14 × 7
BlackBullMarkets-Live
0.33 × 3
ICMarkets-Live02
0.50 × 2
FxPro.com-Real07
0.51 × 49
Pepperstone-Edge01
0.82 × 39
Pepperstone-Edge03
0.84 × 67
EquitiGroup-Live
0.89 × 227
LQD1-Live01
0.93 × 14
Tickmill-Live05
0.93 × 259
ACYCapital-Live02
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
1.02 × 223
ICMarkets-Live05
1.03 × 36
LibertexCom-MT4 Market Real Server
1.07 × 27
ForexClub-MT4 Market Real 3 Server
1.10 × 279
ICMarketsSC-Live16
1.11 × 171
Pepperstone-Edge12
1.14 × 295
Exness-Real14
1.18 × 34
ICMarketsSC-Live02
1.19 × 451
AxioryAsia-02Live
1.22 × 142
ForexTimeFXTM-ECN2
1.27 × 270
İnceleme yok
2025.12.05 02:20
Trading operations on the account were performed for only 17 days. This comprises 7% of days out of the 243 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.05 02:20
80% of trades performed within 8 days. This comprises 3.29% of days out of the 243 days of the signal's entire lifetime.
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
TIC86070
Ayda 3000 USD
53%
0
0
USD
1.8K
USD
35
0%
65
72%
96%
2.05
4.35
USD
13%
1:500
