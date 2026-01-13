- Incremento
Total de Trades:
17
Transacciones Rentables:
13 (76.47%)
Transacciones Irrentables:
4 (23.53%)
Mejor transacción:
42.78 USD
Peor transacción:
-0.11 USD
Beneficio Bruto:
74.89 USD (28 195 pips)
Pérdidas Brutas:
-1.89 USD (78 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
11 (64.60 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
64.60 USD (11)
Ratio de Sharpe:
0.43
Actividad comercial:
n/a
Carga máxima del depósito:
0.00%
Último trade:
6 días
Trades a la semana:
4
Tiempo medio de espera:
3 días
Factor de Recuperación:
137.74
Transacciones Largas:
8 (47.06%)
Transacciones Cortas:
9 (52.94%)
Factor de Beneficio:
39.62
Beneficio Esperado:
4.29 USD
Beneficio medio:
5.76 USD
Pérdidas medias:
-0.47 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-0.18 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-0.18 USD (3)
Crecimiento al mes:
3.72%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.35 USD
Máxima:
0.53 USD (0.09%)
Reducción relativa:
De balance:
0.00% (0.00 USD)
De fondos:
0.00% (0.00 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|9
|EURUSD
|8
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|28
|EURUSD
|45
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|26K
|EURUSD
|2.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Reducción
