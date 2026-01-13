SeñalesSecciones
KAUSER AHMED

BNK 1908672289

0 comentarios
30 semanas
0 / 0 USD
0%
Dukascopy-live-mt5-1
1:100
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
17
Transacciones Rentables:
13 (76.47%)
Transacciones Irrentables:
4 (23.53%)
Mejor transacción:
42.78 USD
Peor transacción:
-0.11 USD
Beneficio Bruto:
74.89 USD (28 195 pips)
Pérdidas Brutas:
-1.89 USD (78 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
11 (64.60 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
64.60 USD (11)
Ratio de Sharpe:
0.43
Actividad comercial:
n/a
Carga máxima del depósito:
0.00%
Último trade:
6 días
Trades a la semana:
4
Tiempo medio de espera:
3 días
Factor de Recuperación:
137.74
Transacciones Largas:
8 (47.06%)
Transacciones Cortas:
9 (52.94%)
Factor de Beneficio:
39.62
Beneficio Esperado:
4.29 USD
Beneficio medio:
5.76 USD
Pérdidas medias:
-0.47 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-0.18 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-0.18 USD (3)
Crecimiento al mes:
3.72%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.35 USD
Máxima:
0.53 USD (0.09%)
Reducción relativa:
De balance:
0.00% (0.00 USD)
De fondos:
0.00% (0.00 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 9
EURUSD 8
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 28
EURUSD 45
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 26K
EURUSD 2.2K
  • Deposit load
  • Reducción
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Dukascopy-live-mt5-1" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

No hay comentarios
2026.01.13 12:28
Trading operations on the account were performed for only 8 days. This comprises 3.83% of days out of the 209 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.13 12:28
80% of trades performed within 4 days. This comprises 1.91% of days out of the 209 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.13 12:28
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2026.01.13 12:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
