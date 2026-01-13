- 成长
交易:
17
盈利交易:
13 (76.47%)
亏损交易:
4 (23.53%)
最好交易:
42.78 USD
最差交易:
-0.11 USD
毛利:
74.89 USD (28 195 pips)
毛利亏损:
-1.89 USD (78 pips)
最大连续赢利:
11 (64.60 USD)
最大连续盈利:
64.60 USD (11)
夏普比率:
0.43
交易活动:
n/a
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
7 几天前
每周交易:
4
平均持有时间:
3 天
采收率:
137.74
长期交易:
8 (47.06%)
短期交易:
9 (52.94%)
利润因子:
39.62
预期回报:
4.29 USD
平均利润:
5.76 USD
平均损失:
-0.47 USD
最大连续失误:
3 (-0.18 USD)
最大连续亏损:
-0.18 USD (3)
每月增长:
3.72%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.35 USD
最大值:
0.53 USD (0.09%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
0.00% (0.00 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|9
|EURUSD
|8
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|28
|EURUSD
|45
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|26K
|EURUSD
|2.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +42.78 USD
最差交易: -0 USD
最大连续赢利: 11
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +64.60 USD
最大连续亏损: -0.18 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Dukascopy-live-mt5-1 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
