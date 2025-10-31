SinyallerBölümler
KAUSER AHMED

Trade Ex

KAUSER AHMED
0 inceleme
Güvenilirlik
10 hafta
0 / 0 USD
Ayda 3000 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 28%
Exness-Real17
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
12
Kârla kapanan işlemler:
11 (91.66%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (8.33%)
En iyi işlem:
6 321.07 BDT
En kötü işlem:
-4 863.10 BDT
Brüt kâr:
21 319.22 BDT (1 097 220 pips)
Brüt zarar:
-4 863.10 BDT (392 897 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (16 544.78 BDT)
Maksimum ardışık kâr:
16 544.78 BDT (7)
Sharpe oranı:
0.57
Alım-satım etkinliği:
47.06%
Maks. mevduat yükü:
2.18%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
3.38
Alış işlemleri:
10 (83.33%)
Satış işlemleri:
2 (16.67%)
Kâr faktörü:
4.38
Beklenen getiri:
1 371.34 BDT
Ortalama kâr:
1 938.11 BDT
Ortalama zarar:
-4 863.10 BDT
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-4 863.10 BDT)
Maksimum ardışık zarar:
-4 863.10 BDT (1)
Aylık büyüme:
11.95%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 BDT
Maksimum:
4 863.10 BDT (6.51%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
6.51% (4 863.10 BDT)
Varlığa göre:
15.58% (10 393.21 BDT)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
BTCUSD 8
XAUUSD 3
EURUSD 1
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
BTCUSD 7.9K
XAUUSD 8.5K
EURUSD 19
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
BTCUSD 637K
XAUUSD 68K
EURUSD 21
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +6 321.07 BDT
En kötü işlem: -4 863 BDT
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +16 544.78 BDT
Maksimum ardışık zarar: -4 863.10 BDT

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real17" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live26
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
TitanFX-02
0.00 × 2
XMTrading-Real 12
0.00 × 70
VantageInternational-Demo
0.06 × 561
Exness-Real17
0.42 × 993
Exness-Real4
1.11 × 9
Exness-Real18
1.54 × 102
Exness-Real16
2.94 × 16
HFMarketsSV-Live Server 3
7.67 × 3
Exness-Real9
9.02 × 312
RoboForex-ProCent-5
12.13 × 16
Axi-US18-Live
17.00 × 1
RoboForex-ProCent-8
17.16 × 19
ForexTimeFXTM-ECN2
22.00 × 3
ICMarketsSC-Live05
22.92 × 307
İnceleme yok
2025.12.16 07:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.11 02:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.05 13:42
Share of trading days is too low
2025.12.05 13:42
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.05 13:42
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.05 12:42
Share of trading days is too low
2025.12.05 12:42
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.05 12:42
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.04 20:02
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.04 00:29
Share of trading days is too low
2025.12.04 00:29
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.04 00:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.04 00:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.04 00:29
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.11.18 09:35
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.11.18 08:35
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.11.14 05:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.06 08:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.02 10:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.31 08:58
Trading operations on the account were performed for only 26 days. This comprises 4.15% of days out of the 627 days of the signal's entire lifetime.
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Trade Ex
Ayda 3000 USD
28%
0
0
USD
75K
BDT
10
0%
12
91%
47%
4.38
1 371.34
BDT
16%
1:100
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.