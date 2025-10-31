- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
12
Kârla kapanan işlemler:
11 (91.66%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (8.33%)
En iyi işlem:
6 321.07 BDT
En kötü işlem:
-4 863.10 BDT
Brüt kâr:
21 319.22 BDT (1 097 220 pips)
Brüt zarar:
-4 863.10 BDT (392 897 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (16 544.78 BDT)
Maksimum ardışık kâr:
16 544.78 BDT (7)
Sharpe oranı:
0.57
Alım-satım etkinliği:
47.06%
Maks. mevduat yükü:
2.18%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
3.38
Alış işlemleri:
10 (83.33%)
Satış işlemleri:
2 (16.67%)
Kâr faktörü:
4.38
Beklenen getiri:
1 371.34 BDT
Ortalama kâr:
1 938.11 BDT
Ortalama zarar:
-4 863.10 BDT
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-4 863.10 BDT)
Maksimum ardışık zarar:
-4 863.10 BDT (1)
Aylık büyüme:
11.95%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 BDT
Maksimum:
4 863.10 BDT (6.51%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
6.51% (4 863.10 BDT)
Varlığa göre:
15.58% (10 393.21 BDT)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|8
|XAUUSD
|3
|EURUSD
|1
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|BTCUSD
|7.9K
|XAUUSD
|8.5K
|EURUSD
|19
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|BTCUSD
|637K
|XAUUSD
|68K
|EURUSD
|21
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +6 321.07 BDT
En kötü işlem: -4 863 BDT
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +16 544.78 BDT
Maksimum ardışık zarar: -4 863.10 BDT
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real17" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
TitanFX-02
|0.00 × 2
|
XMTrading-Real 12
|0.00 × 70
|
VantageInternational-Demo
|0.06 × 561
|
Exness-Real17
|0.42 × 993
|
Exness-Real4
|1.11 × 9
|
Exness-Real18
|1.54 × 102
|
Exness-Real16
|2.94 × 16
|
HFMarketsSV-Live Server 3
|7.67 × 3
|
Exness-Real9
|9.02 × 312
|
RoboForex-ProCent-5
|12.13 × 16
|
Axi-US18-Live
|17.00 × 1
|
RoboForex-ProCent-8
|17.16 × 19
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|22.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live05
|22.92 × 307
İnceleme yok
