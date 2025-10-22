SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / MT5 7260694
KAUSER AHMED

MT5 7260694

KAUSER AHMED
0 inceleme
58 hafta
0 / 0 USD
0%
ICMarketsSC-MT5-2
1:300

  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
97
Kârla kapanan işlemler:
68 (70.10%)
Zararla kapanan işlemler:
29 (29.90%)
En iyi işlem:
217.04 USD
En kötü işlem:
-217.38 USD
Brüt kâr:
1 017.10 USD (254 465 pips)
Brüt zarar:
-601.37 USD (59 958 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (57.62 USD)
Maksimum ardışık kâr:
276.31 USD (10)
Sharpe oranı:
0.15
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
1.91
Alış işlemleri:
66 (68.04%)
Satış işlemleri:
31 (31.96%)
Kâr faktörü:
1.69
Beklenen getiri:
4.29 USD
Ortalama kâr:
14.96 USD
Ortalama zarar:
-20.74 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-184.06 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-217.38 USD (1)
Aylık büyüme:
13.79%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.04 USD
Maksimum:
217.46 USD (35.34%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 85
BTCUSD 8
EURUSD 4
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 301
BTCUSD 77
EURUSD 38
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 14K
BTCUSD 179K
EURUSD 1.5K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +217.04 USD
En kötü işlem: -217 USD
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +57.62 USD
Maksimum ardışık zarar: -184.06 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real26
0.00 × 14
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 6
Earnex-Trade
0.00 × 5
VTMarkets-Live
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
easyMarkets-Live
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 1
KuberaCapitalMarkets-Server
0.14 × 688
FPMarkets-Live
0.31 × 113
ICMarketsEU-MT5-2
0.48 × 93
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
FusionMarkets-Demo
0.50 × 2
ICMarketsEU-MT5-4
0.50 × 4
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
Exness-MT5Real3
0.89 × 54
ICMarketsSC-MT5
0.89 × 4913
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
PacificUnionLLC-Live
1.07 × 14
ICMarketsEU-MT5-5
1.20 × 10
Exness-MT5Real8
1.26 × 464
106 daha fazla...

2025.10.22 19:11
Trading operations on the account were performed for only 29 days. This comprises 7.25% of days out of the 400 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.22 19:11
80% of trades performed within 14 days. This comprises 3.5% of days out of the 400 days of the signal's entire lifetime.
