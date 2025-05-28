- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
263
Kârla kapanan işlemler:
226 (85.93%)
Zararla kapanan işlemler:
37 (14.07%)
En iyi işlem:
102.45 USD
En kötü işlem:
-183.90 USD
Brüt kâr:
1 505.09 USD (116 392 pips)
Brüt zarar:
-1 237.21 USD (49 852 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
38 (59.33 USD)
Maksimum ardışık kâr:
483.90 USD (19)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
98.94%
Maks. mevduat yükü:
10.98%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
15
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
0.52
Alış işlemleri:
148 (56.27%)
Satış işlemleri:
115 (43.73%)
Kâr faktörü:
1.22
Beklenen getiri:
1.02 USD
Ortalama kâr:
6.66 USD
Ortalama zarar:
-33.44 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-484.35 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-484.35 USD (7)
Aylık büyüme:
4.72%
Yıllık tahmin:
57.26%
Algo alım-satım:
60%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
514.17 USD (45.85%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
32.31% (514.17 USD)
Varlığa göre:
23.51% (128.79 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|92
|NZDCAD
|89
|AUDCAD
|71
|BTCUSD
|8
|EURUSD
|3
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|105
|NZDCAD
|48
|AUDCAD
|32
|BTCUSD
|57
|EURUSD
|27
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|22
|NZDCAD
|6.8K
|AUDCAD
|1.7K
|BTCUSD
|57K
|EURUSD
|781
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +102.45 USD
En kötü işlem: -184 USD
Maksimum ardışık kazanç: 19
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +59.33 USD
Maksimum ardışık zarar: -484.35 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live08" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarkets-Live18
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 3
|
PureMGlobal-Live
|0.00 × 1
|
TradersWay-Live 2
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live03
|0.47 × 34
|
ICMarkets-Live02
|0.50 × 2
|
FxPro.com-Real07
|0.51 × 49
|
FXOpen-ECN Live Server
|0.59 × 125
|
Pepperstone-Edge01
|0.82 × 39
|
Pepperstone-Edge03
|0.84 × 67
|
EquitiGroup-Live
|0.89 × 241
|
LQD1-Live01
|0.93 × 14
|
Tickmill-Live05
|0.93 × 259
|
ACYCapital-Live02
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|1.02 × 223
|
ICMarkets-Live05
|1.03 × 36
|
LibertexCom-MT4 Market Real Server
|1.07 × 27
|
ForexClub-MT4 Market Real 3 Server
|1.10 × 279
|
ICMarketsSC-Live16
|1.11 × 171
|
TMGM.TradeMax-Live8
|1.14 × 103
|
Pepperstone-Edge12
|1.14 × 295
|
Exness-Real14
|1.18 × 34
|
ICMarketsSC-Live02
|1.19 × 451
|
ThreeTrader-Live
|1.19 × 21
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 3000 USD
175%
0
0
USD
USD
568
USD
USD
25
60%
263
85%
99%
1.21
1.02
USD
USD
32%
1:500