KAUSER AHMED

MT8086040

KAUSER AHMED
0 inceleme
Güvenilirlik
25 hafta
0 / 0 USD
Ayda 3000 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 175%
Tickmill-Live08
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
263
Kârla kapanan işlemler:
226 (85.93%)
Zararla kapanan işlemler:
37 (14.07%)
En iyi işlem:
102.45 USD
En kötü işlem:
-183.90 USD
Brüt kâr:
1 505.09 USD (116 392 pips)
Brüt zarar:
-1 237.21 USD (49 852 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
38 (59.33 USD)
Maksimum ardışık kâr:
483.90 USD (19)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
98.94%
Maks. mevduat yükü:
10.98%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
15
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
0.52
Alış işlemleri:
148 (56.27%)
Satış işlemleri:
115 (43.73%)
Kâr faktörü:
1.22
Beklenen getiri:
1.02 USD
Ortalama kâr:
6.66 USD
Ortalama zarar:
-33.44 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-484.35 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-484.35 USD (7)
Aylık büyüme:
4.72%
Yıllık tahmin:
57.26%
Algo alım-satım:
60%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
514.17 USD (45.85%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
32.31% (514.17 USD)
Varlığa göre:
23.51% (128.79 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 92
NZDCAD 89
AUDCAD 71
BTCUSD 8
EURUSD 3
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 105
NZDCAD 48
AUDCAD 32
BTCUSD 57
EURUSD 27
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 22
NZDCAD 6.8K
AUDCAD 1.7K
BTCUSD 57K
EURUSD 781
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +102.45 USD
En kötü işlem: -184 USD
Maksimum ardışık kazanç: 19
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +59.33 USD
Maksimum ardışık zarar: -484.35 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live08" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-Live18
0.00 × 2
Tickmill-Live04
0.00 × 3
PureMGlobal-Live
0.00 × 1
TradersWay-Live 2
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live03
0.47 × 34
ICMarkets-Live02
0.50 × 2
FxPro.com-Real07
0.51 × 49
FXOpen-ECN Live Server
0.59 × 125
Pepperstone-Edge01
0.82 × 39
Pepperstone-Edge03
0.84 × 67
EquitiGroup-Live
0.89 × 241
LQD1-Live01
0.93 × 14
Tickmill-Live05
0.93 × 259
ACYCapital-Live02
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
1.02 × 223
ICMarkets-Live05
1.03 × 36
LibertexCom-MT4 Market Real Server
1.07 × 27
ForexClub-MT4 Market Real 3 Server
1.10 × 279
ICMarketsSC-Live16
1.11 × 171
TMGM.TradeMax-Live8
1.14 × 103
Pepperstone-Edge12
1.14 × 295
Exness-Real14
1.18 × 34
ICMarketsSC-Live02
1.19 × 451
ThreeTrader-Live
1.19 × 21
162 daha fazla...
İnceleme yok
2025.08.08 16:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.05 05:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.23 15:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.21 17:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.30 16:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.30 01:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.13 15:48
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.13 03:24
Share of days for 80% of trades is too low
2025.06.10 07:19
No swaps are charged
2025.06.10 07:19
No swaps are charged
2025.06.10 06:07
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.04 05:27
No swaps are charged on the signal account
2025.06.03 15:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.03 15:00
80% of trades performed within 3 days. This comprises 4.92% of days out of the 61 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.03 15:00
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.92% of days out of 61 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.28 01:56
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.05.28 01:56
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
MT8086040
Ayda 3000 USD
175%
0
0
USD
568
USD
25
60%
263
85%
99%
1.21
1.02
USD
32%
1:500
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.