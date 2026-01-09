SinyallerBölümler
Walter Joseph Dillard

MC 69

Walter Joseph Dillard
0 inceleme
70 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2024 68%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
508
Kârla kapanan işlemler:
324 (63.77%)
Zararla kapanan işlemler:
184 (36.22%)
En iyi işlem:
4.38 EUR
En kötü işlem:
-1.06 EUR
Brüt kâr:
193.77 EUR (1 082 337 pips)
Brüt zarar:
-125.95 EUR (705 585 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
15 (11.77 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
11.77 EUR (15)
Sharpe oranı:
0.14
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
15 saat önce
Hafta başına işlemler:
7
Ort. tutma süresi:
6 saat
Düzelme faktörü:
4.51
Alış işlemleri:
295 (58.07%)
Satış işlemleri:
213 (41.93%)
Kâr faktörü:
1.54
Beklenen getiri:
0.13 EUR
Ortalama kâr:
0.60 EUR
Ortalama zarar:
-0.68 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-5.91 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-5.91 EUR (9)
Aylık büyüme:
2.13%
Yıllık tahmin:
25.84%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2.83 EUR
Maksimum:
15.03 EUR (9.58%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
9.58% (15.03 EUR)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
ETHUSD 508
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
ETHUSD 77
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
ETHUSD 377K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +4.38 EUR
En kötü işlem: -1 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 15
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +11.77 EUR
Maksimum ardışık zarar: -5.91 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "CapitalPointTrading-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

For monitoring purposes only. 
2026.01.09 13:37
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 1.64% of days out of 488 days of the signal's entire lifetime.
