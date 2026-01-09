- Büyüme
İşlemler:
508
Kârla kapanan işlemler:
324 (63.77%)
Zararla kapanan işlemler:
184 (36.22%)
En iyi işlem:
4.38 EUR
En kötü işlem:
-1.06 EUR
Brüt kâr:
193.77 EUR (1 082 337 pips)
Brüt zarar:
-125.95 EUR (705 585 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
15 (11.77 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
11.77 EUR (15)
Sharpe oranı:
0.14
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
15 saat önce
Hafta başına işlemler:
7
Ort. tutma süresi:
6 saat
Düzelme faktörü:
4.51
Alış işlemleri:
295 (58.07%)
Satış işlemleri:
213 (41.93%)
Kâr faktörü:
1.54
Beklenen getiri:
0.13 EUR
Ortalama kâr:
0.60 EUR
Ortalama zarar:
-0.68 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-5.91 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-5.91 EUR (9)
Aylık büyüme:
2.13%
Yıllık tahmin:
25.84%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2.83 EUR
Maksimum:
15.03 EUR (9.58%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
9.58% (15.03 EUR)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|ETHUSD
|508
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|ETHUSD
|77
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|ETHUSD
|377K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +4.38 EUR
En kötü işlem: -1 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 15
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +11.77 EUR
Maksimum ardışık zarar: -5.91 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "CapitalPointTrading-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
