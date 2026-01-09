SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / MC 69
Walter Joseph Dillard

MC 69

Walter Joseph Dillard
0 comentários
70 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2024 68%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
508
Negociações com lucro:
324 (63.77%)
Negociações com perda:
184 (36.22%)
Melhor negociação:
4.38 EUR
Pior negociação:
-1.06 EUR
Lucro bruto:
193.77 EUR (1 082 337 pips)
Perda bruta:
-125.95 EUR (705 585 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
15 (11.77 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
11.77 EUR (15)
Índice de Sharpe:
0.14
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
15 horas atrás
Negociações por semana:
7
Tempo médio de espera:
6 horas
Fator de recuperação:
4.51
Negociações longas:
295 (58.07%)
Negociações curtas:
213 (41.93%)
Fator de lucro:
1.54
Valor esperado:
0.13 EUR
Lucro médio:
0.60 EUR
Perda média:
-0.68 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
9 (-5.91 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-5.91 EUR (9)
Crescimento mensal:
2.13%
Previsão anual:
25.84%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
2.83 EUR
Máximo:
15.03 EUR (9.58%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
9.58% (15.03 EUR)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 EUR)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
ETHUSD 508
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
ETHUSD 77
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
ETHUSD 377K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +4.38 EUR
Pior negociação: -1 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 15
Máximo de perdas consecutivas: 9
Máximo lucro consecutivo: +11.77 EUR
Máxima perda consecutiva: -5.91 EUR

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "CapitalPointTrading-MT5-4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

For monitoring purposes only. 
Sem comentários
2026.01.09 13:37
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 1.64% of days out of 488 days of the signal's entire lifetime.
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar