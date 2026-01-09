- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
508
利益トレード:
324 (63.77%)
損失トレード:
184 (36.22%)
ベストトレード:
4.38 EUR
最悪のトレード:
-1.06 EUR
総利益:
193.77 EUR (1 082 337 pips)
総損失:
-125.95 EUR (705 585 pips)
最大連続の勝ち:
15 (11.77 EUR)
最大連続利益:
11.77 EUR (15)
シャープレシオ:
0.14
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
16 時間前
1週間当たりの取引:
7
平均保有時間:
6 時間
リカバリーファクター:
4.51
長いトレード:
295 (58.07%)
短いトレード:
213 (41.93%)
プロフィットファクター:
1.54
期待されたペイオフ:
0.13 EUR
平均利益:
0.60 EUR
平均損失:
-0.68 EUR
最大連続の負け:
9 (-5.91 EUR)
最大連続損失:
-5.91 EUR (9)
月間成長:
2.13%
年間予想:
25.84%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
2.83 EUR
最大の:
15.03 EUR (9.58%)
比較ドローダウン:
残高による:
9.58% (15.03 EUR)
エクイティによる:
0.00% (0.00 EUR)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|ETHUSD
|508
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|ETHUSD
|77
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|ETHUSD
|377K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +4.38 EUR
最悪のトレード: -1 EUR
最大連続の勝ち: 15
最大連続の負け: 9
最大連続利益: +11.77 EUR
最大連続損失: -5.91 EUR
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"CapitalPointTrading-MT5-4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
