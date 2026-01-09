シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / MC 69
Walter Joseph Dillard

MC 69

Walter Joseph Dillard
レビュー0件
70週間
0 / 0 USD
成長(開始日): 2024 68%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
508
利益トレード:
324 (63.77%)
損失トレード:
184 (36.22%)
ベストトレード:
4.38 EUR
最悪のトレード:
-1.06 EUR
総利益:
193.77 EUR (1 082 337 pips)
総損失:
-125.95 EUR (705 585 pips)
最大連続の勝ち:
15 (11.77 EUR)
最大連続利益:
11.77 EUR (15)
シャープレシオ:
0.14
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
16 時間前
1週間当たりの取引:
7
平均保有時間:
6 時間
リカバリーファクター:
4.51
長いトレード:
295 (58.07%)
短いトレード:
213 (41.93%)
プロフィットファクター:
1.54
期待されたペイオフ:
0.13 EUR
平均利益:
0.60 EUR
平均損失:
-0.68 EUR
最大連続の負け:
9 (-5.91 EUR)
最大連続損失:
-5.91 EUR (9)
月間成長:
2.13%
年間予想:
25.84%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
2.83 EUR
最大の:
15.03 EUR (9.58%)
比較ドローダウン:
残高による:
9.58% (15.03 EUR)
エクイティによる:
0.00% (0.00 EUR)

配布

シンボル ディール Sell Buy
ETHUSD 508
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
ETHUSD 77
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
ETHUSD 377K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +4.38 EUR
最悪のトレード: -1 EUR
最大連続の勝ち: 15
最大連続の負け: 9
最大連続利益: +11.77 EUR
最大連続損失: -5.91 EUR

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"CapitalPointTrading-MT5-4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

For monitoring purposes only. 
レビューなし
2026.01.09 13:37
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 1.64% of days out of 488 days of the signal's entire lifetime.
