Walter Joseph Dillard

LJ 69

Walter Joseph Dillard
0 inceleme
8 hafta
0 / 0 USD
0%
VTMarkets-Live 2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
66
Kârla kapanan işlemler:
56 (84.84%)
Zararla kapanan işlemler:
10 (15.15%)
En iyi işlem:
151.64 USD
En kötü işlem:
-107.44 USD
Brüt kâr:
1 285.46 USD (8 570 pips)
Brüt zarar:
-215.32 USD (1 198 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (280.30 USD)
Maksimum ardışık kâr:
321.87 USD (6)
Sharpe oranı:
0.62
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
7
Ort. tutma süresi:
4 dakika
Düzelme faktörü:
9.91
Alış işlemleri:
10 (15.15%)
Satış işlemleri:
56 (84.85%)
Kâr faktörü:
5.97
Beklenen getiri:
16.21 USD
Ortalama kâr:
22.95 USD
Ortalama zarar:
-21.53 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-19.08 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-107.44 USD (1)
Aylık büyüme:
21.91%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.36 USD
Maksimum:
107.95 USD (2.57%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD-ECN 66
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD-ECN 1.1K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD-ECN 7.4K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VTMarkets-Live 2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

For monitoring purposes only. 
İnceleme yok
2025.10.30 02:19
High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.30 02:19
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
