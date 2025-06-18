SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Nairobi Scandinavian Markets
Walter Joseph Dillard

Nairobi Scandinavian Markets

Walter Joseph Dillard
0 inceleme
Güvenilirlik
62 hafta
0 / 0 USD
Ayda 999 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 5%
ScandinavianMarkets-Live
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
275
Kârla kapanan işlemler:
188 (68.36%)
Zararla kapanan işlemler:
87 (31.64%)
En iyi işlem:
110.34 USD
En kötü işlem:
-690.60 USD
Brüt kâr:
2 192.80 USD (168 351 pips)
Brüt zarar:
-1 737.42 USD (104 183 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
23 (174.94 USD)
Maksimum ardışık kâr:
233.36 USD (5)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
82.96%
Maks. mevduat yükü:
1.32%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
17
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
0.41
Alış işlemleri:
184 (66.91%)
Satış işlemleri:
91 (33.09%)
Kâr faktörü:
1.26
Beklenen getiri:
1.66 USD
Ortalama kâr:
11.66 USD
Ortalama zarar:
-19.97 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-18.59 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-984.64 USD (4)
Aylık büyüme:
-0.42%
Yıllık tahmin:
-5.04%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
1 117.02 USD (9.92%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
9.92% (1 117.02 USD)
Varlığa göre:
3.78% (395.09 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD.swd 248
GOLD.swd 22
AUDCAD.swd 1
GBPJPY.swd 1
EURAUD.swd 1
USDCHF.swd 1
AUDJPY.swd 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD.swd 330
GOLD.swd 157
AUDCAD.swd 0
GBPJPY.swd -2
EURAUD.swd -32
USDCHF.swd 0
AUDJPY.swd 2
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD.swd 58K
GOLD.swd 13K
AUDCAD.swd -28
GBPJPY.swd -112
EURAUD.swd -4.7K
USDCHF.swd 4
AUDJPY.swd 376
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +110.34 USD
En kötü işlem: -691 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +174.94 USD
Maksimum ardışık zarar: -18.59 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ScandinavianMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

For monitoring purposes only. 
İnceleme yok
2025.09.12 08:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.11 18:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.05 13:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.05 13:53
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 1.22% of days out of 410 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.05 11:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.05 11:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.21 08:11
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 1.68% of days out of 357 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.20 14:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.13 10:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.20 10:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.14 07:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.13 23:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.18 18:47
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 1.21% of days out of 331 days of the signal's entire lifetime.
