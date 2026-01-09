- 자본
- 축소
트레이드:
508
이익 거래:
324 (63.77%)
손실 거래:
184 (36.22%)
최고의 거래:
4.38 EUR
최악의 거래:
-1.06 EUR
총 수익:
193.77 EUR (1 082 337 pips)
총 손실:
-125.95 EUR (705 585 pips)
연속 최대 이익:
15 (11.77 EUR)
연속 최대 이익:
11.77 EUR (15)
샤프 비율:
0.14
거래 활동:
n/a
최대 입금량:
0.00%
최근 거래:
14 시간 전
주별 거래 수:
7
평균 유지 시간:
6 시간
회복 요인:
4.51
롱(주식매수):
295 (58.07%)
숏(주식차입매도):
213 (41.93%)
수익 요인:
1.54
기대수익:
0.13 EUR
평균 이익:
0.60 EUR
평균 손실:
-0.68 EUR
연속 최대 손실:
9 (-5.91 EUR)
연속 최대 손실:
-5.91 EUR (9)
월별 성장률:
2.13%
연간 예측:
25.84%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
2.83 EUR
최대한의:
15.03 EUR (9.58%)
상대적 삭감:
잔고별:
9.58% (15.03 EUR)
자본금별:
0.00% (0.00 EUR)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|ETHUSD
|508
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|ETHUSD
|77
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|ETHUSD
|377K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +4.38 EUR
최악의 거래: -1 EUR
연속 최대 이익: 15
연속 최대 손실: 9
연속 최대 이익: +11.77 EUR
연속 최대 손실: -5.91 EUR
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "CapitalPointTrading-MT5-4"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
For monitoring purposes only.
리뷰 없음