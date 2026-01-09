시그널섹션
Walter Joseph Dillard

MC 69

Walter Joseph Dillard
0 리뷰
70
0 / 0 USD
다음 이후의 성장 2024 68%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
508
이익 거래:
324 (63.77%)
손실 거래:
184 (36.22%)
최고의 거래:
4.38 EUR
최악의 거래:
-1.06 EUR
총 수익:
193.77 EUR (1 082 337 pips)
총 손실:
-125.95 EUR (705 585 pips)
연속 최대 이익:
15 (11.77 EUR)
연속 최대 이익:
11.77 EUR (15)
샤프 비율:
0.14
거래 활동:
n/a
최대 입금량:
0.00%
최근 거래:
14 시간 전
주별 거래 수:
7
평균 유지 시간:
6 시간
회복 요인:
4.51
롱(주식매수):
295 (58.07%)
숏(주식차입매도):
213 (41.93%)
수익 요인:
1.54
기대수익:
0.13 EUR
평균 이익:
0.60 EUR
평균 손실:
-0.68 EUR
연속 최대 손실:
9 (-5.91 EUR)
연속 최대 손실:
-5.91 EUR (9)
월별 성장률:
2.13%
연간 예측:
25.84%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
2.83 EUR
최대한의:
15.03 EUR (9.58%)
상대적 삭감:
잔고별:
9.58% (15.03 EUR)
자본금별:
0.00% (0.00 EUR)

배포

심볼 Sell Buy
ETHUSD 508
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
ETHUSD 77
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
ETHUSD 377K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +4.38 EUR
최악의 거래: -1 EUR
연속 최대 이익: 15
연속 최대 손실: 9
연속 최대 이익: +11.77 EUR
연속 최대 손실: -5.91 EUR

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "CapitalPointTrading-MT5-4"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

For monitoring purposes only. 
2026.01.09 13:37
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 1.64% of days out of 488 days of the signal's entire lifetime.
