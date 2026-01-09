- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
508
盈利交易:
324 (63.77%)
亏损交易:
184 (36.22%)
最好交易:
4.38 EUR
最差交易:
-1.06 EUR
毛利:
193.77 EUR (1 082 337 pips)
毛利亏损:
-125.95 EUR (705 585 pips)
最大连续赢利:
15 (11.77 EUR)
最大连续盈利:
11.77 EUR (15)
夏普比率:
0.14
交易活动:
n/a
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
15 几小时前
每周交易:
7
平均持有时间:
6 小时
采收率:
4.51
长期交易:
295 (58.07%)
短期交易:
213 (41.93%)
利润因子:
1.54
预期回报:
0.13 EUR
平均利润:
0.60 EUR
平均损失:
-0.68 EUR
最大连续失误:
9 (-5.91 EUR)
最大连续亏损:
-5.91 EUR (9)
每月增长:
2.13%
年度预测:
25.84%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
2.83 EUR
最大值:
15.03 EUR (9.58%)
相对跌幅:
结余:
9.58% (15.03 EUR)
净值:
0.00% (0.00 EUR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|ETHUSD
|508
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|ETHUSD
|77
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|ETHUSD
|377K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +4.38 EUR
最差交易: -1 EUR
最大连续赢利: 15
最大连续失误: 9
最大连续盈利: +11.77 EUR
最大连续亏损: -5.91 EUR
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 CapitalPointTrading-MT5-4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
For monitoring purposes only.
没有评论