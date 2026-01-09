信号部分
信号 / MetaTrader 5 / MC 69
Walter Joseph Dillard

MC 69

Walter Joseph Dillard
0条评论
70
0 / 0 USD
增长自 2024 68%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
508
盈利交易:
324 (63.77%)
亏损交易:
184 (36.22%)
最好交易:
4.38 EUR
最差交易:
-1.06 EUR
毛利:
193.77 EUR (1 082 337 pips)
毛利亏损:
-125.95 EUR (705 585 pips)
最大连续赢利:
15 (11.77 EUR)
最大连续盈利:
11.77 EUR (15)
夏普比率:
0.14
交易活动:
n/a
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
15 几小时前
每周交易:
7
平均持有时间:
6 小时
采收率:
4.51
长期交易:
295 (58.07%)
短期交易:
213 (41.93%)
利润因子:
1.54
预期回报:
0.13 EUR
平均利润:
0.60 EUR
平均损失:
-0.68 EUR
最大连续失误:
9 (-5.91 EUR)
最大连续亏损:
-5.91 EUR (9)
每月增长:
2.13%
年度预测:
25.84%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
2.83 EUR
最大值:
15.03 EUR (9.58%)
相对跌幅:
结余:
9.58% (15.03 EUR)
净值:
0.00% (0.00 EUR)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
ETHUSD 508
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
ETHUSD 77
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
ETHUSD 377K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +4.38 EUR
最差交易: -1 EUR
最大连续赢利: 15
最大连续失误: 9
最大连续盈利: +11.77 EUR
最大连续亏损: -5.91 EUR

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 CapitalPointTrading-MT5-4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

For monitoring purposes only. 
没有评论
2026.01.09 13:37
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 1.64% of days out of 488 days of the signal's entire lifetime.
查看详细统计，请 登录 或者 注册