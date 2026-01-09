SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / MC 69
Walter Joseph Dillard

MC 69

Walter Joseph Dillard
0 avis
70 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2024 68%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
508
Bénéfice trades:
324 (63.77%)
Perte trades:
184 (36.22%)
Meilleure transaction:
4.38 EUR
Pire transaction:
-1.06 EUR
Bénéfice brut:
193.77 EUR (1 082 337 pips)
Perte brute:
-125.95 EUR (705 585 pips)
Gains consécutifs maximales:
15 (11.77 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
11.77 EUR (15)
Ratio de Sharpe:
0.14
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
15 il y a des heures
Trades par semaine:
7
Temps de détention moyen:
6 heures
Facteur de récupération:
4.51
Longs trades:
295 (58.07%)
Courts trades:
213 (41.93%)
Facteur de profit:
1.54
Rendement attendu:
0.13 EUR
Bénéfice moyen:
0.60 EUR
Perte moyenne:
-0.68 EUR
Pertes consécutives maximales:
9 (-5.91 EUR)
Perte consécutive maximale:
-5.91 EUR (9)
Croissance mensuelle:
2.13%
Prévision annuelle:
25.84%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
2.83 EUR
Maximal:
15.03 EUR (9.58%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
9.58% (15.03 EUR)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
ETHUSD 508
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
ETHUSD 77
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
ETHUSD 377K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +4.38 EUR
Pire transaction: -1 EUR
Gains consécutifs maximales: 15
Pertes consécutives maximales: 9
Bénéfice consécutif maximal: +11.77 EUR
Perte consécutive maximale: -5.91 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "CapitalPointTrading-MT5-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

For monitoring purposes only. 
Aucun avis
2026.01.09 13:37
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 1.64% of days out of 488 days of the signal's entire lifetime.
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire