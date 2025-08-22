SinyallerBölümler
Y Yessa Krishna Nugraha

XAU For Living

Y Yessa Krishna Nugraha
0 inceleme
Güvenilirlik
8 hafta
1 / 3K USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 133%
Exness-MT5Real8
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
234
Kârla kapanan işlemler:
189 (80.76%)
Zararla kapanan işlemler:
45 (19.23%)
En iyi işlem:
55.63 USD
En kötü işlem:
-40.38 USD
Brüt kâr:
1 577.46 USD (798 873 pips)
Brüt zarar:
-710.28 USD (1 015 026 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
20 (97.83 USD)
Maksimum ardışık kâr:
224.38 USD (14)
Sharpe oranı:
0.31
Alım-satım etkinliği:
25.87%
Maks. mevduat yükü:
25.38%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
26
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
6.44
Alış işlemleri:
141 (60.26%)
Satış işlemleri:
93 (39.74%)
Kâr faktörü:
2.22
Beklenen getiri:
3.71 USD
Ortalama kâr:
8.35 USD
Ortalama zarar:
-15.78 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-130.20 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-130.20 USD (8)
Aylık büyüme:
42.20%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
23.88 USD
Maksimum:
134.61 USD (7.53%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
12.64% (132.57 USD)
Varlığa göre:
13.31% (130.89 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 193
BTCUSD 41
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 1K
BTCUSD -154
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 412K
BTCUSD -628K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +55.63 USD
En kötü işlem: -40 USD
Maksimum ardışık kazanç: 14
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +97.83 USD
Maksimum ardışık zarar: -130.20 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real8" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real
0.00 × 1
OctaFX-Real2
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.00 × 10
STARTRADERINTL-Live
0.00 × 4
FXView-Live
0.00 × 2
MonetaMarkets-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real2
0.00 × 3
Alpari-MT5
0.00 × 10
Exness-MT5Real8
12.13 × 4280
Opogroup-Server1
15.63 × 24
Exness-MT5Real7
21.07 × 14
Exness-MT5Real6
21.80 × 5
RoboForex-ECN
23.19 × 32
Let,s make money
İnceleme yok
2025.09.22 01:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.21 16:55
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.15 07:33
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.15 02:09
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.14 14:32
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.07 17:03
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.03 19:00
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:2000
2025.08.27 05:00
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.26 12:16
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.26 10:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.26 09:06
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.26 07:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.26 06:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.26 05:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.26 04:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.26 03:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.26 02:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.25 02:06
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.08.25 02:06
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.22 16:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
