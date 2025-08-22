- Büyüme
İşlemler:
234
Kârla kapanan işlemler:
189 (80.76%)
Zararla kapanan işlemler:
45 (19.23%)
En iyi işlem:
55.63 USD
En kötü işlem:
-40.38 USD
Brüt kâr:
1 577.46 USD (798 873 pips)
Brüt zarar:
-710.28 USD (1 015 026 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
20 (97.83 USD)
Maksimum ardışık kâr:
224.38 USD (14)
Sharpe oranı:
0.31
Alım-satım etkinliği:
25.87%
Maks. mevduat yükü:
25.38%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
26
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
6.44
Alış işlemleri:
141 (60.26%)
Satış işlemleri:
93 (39.74%)
Kâr faktörü:
2.22
Beklenen getiri:
3.71 USD
Ortalama kâr:
8.35 USD
Ortalama zarar:
-15.78 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-130.20 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-130.20 USD (8)
Aylık büyüme:
42.20%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
23.88 USD
Maksimum:
134.61 USD (7.53%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
12.64% (132.57 USD)
Varlığa göre:
13.31% (130.89 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|193
|BTCUSD
|41
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|1K
|BTCUSD
|-154
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|412K
|BTCUSD
|-628K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +55.63 USD
En kötü işlem: -40 USD
Maksimum ardışık kazanç: 14
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +97.83 USD
Maksimum ardışık zarar: -130.20 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real8" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real2
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 10
|
STARTRADERINTL-Live
|0.00 × 4
|
FXView-Live
|0.00 × 2
|
MonetaMarkets-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 3
|
Alpari-MT5
|0.00 × 10
|
Exness-MT5Real8
|12.13 × 4280
|
Opogroup-Server1
|15.63 × 24
|
Exness-MT5Real7
|21.07 × 14
|
Exness-MT5Real6
|21.80 × 5
|
RoboForex-ECN
|23.19 × 32
