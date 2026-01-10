SinyallerBölümler
Walter Joseph Dillard

TOX 69

Walter Joseph Dillard
0 inceleme
119 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2023 19%
OxSecurities-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
4 780
Kârla kapanan işlemler:
3 434 (71.84%)
Zararla kapanan işlemler:
1 346 (28.16%)
En iyi işlem:
2 214.24 USD
En kötü işlem:
-2 686.57 USD
Brüt kâr:
171 720.61 USD (521 838 pips)
Brüt zarar:
-140 680.44 USD (425 511 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
71 (401.10 USD)
Maksimum ardışık kâr:
10 574.90 USD (8)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
20
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
1.01
Alış işlemleri:
2 579 (53.95%)
Satış işlemleri:
2 201 (46.05%)
Kâr faktörü:
1.22
Beklenen getiri:
6.49 USD
Ortalama kâr:
50.01 USD
Ortalama zarar:
-104.52 USD
Maksimum ardışık kayıp:
19 (-175.10 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-20 965.72 USD (13)
Aylık büyüme:
0.89%
Yıllık tahmin:
10.77%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
19.18 USD
Maksimum:
30 789.44 USD (60.65%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
16.30% (30 789.44 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD.PRO 2341
GBPUSD.PRO 528
USDCAD.PRO 410
AUDCAD.PRO 296
EURGBP.PRO 278
US500 156
AUDUSD.PRO 130
CADCHF.PRO 125
EURCAD.PRO 72
GBPCAD.PRO 70
GBPJPY.PRO 64
EURJPY.PRO 60
AUDNZD.PRO 29
NZDCAD.PRO 28
GBPAUD.PRO 27
AUDJPY.PRO 26
USDJPY.PRO 24
EURCHF.PRO 18
USDCHF.PRO 18
EURNZD.PRO 17
EURAUD.PRO 15
GBPCHF.PRO 15
NZDUSD.PRO 10
AUDCHF.PRO 8
CHFJPY.PRO 5
OILUSD 5
DE30 3
NZDCHF.PRO 1
XAGUSD.PRO 1
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD.PRO 17K
GBPUSD.PRO 8.3K
USDCAD.PRO 6.7K
AUDCAD.PRO -10K
EURGBP.PRO 4.3K
US500 120
AUDUSD.PRO -3.1K
CADCHF.PRO 4.2K
EURCAD.PRO -4.7K
GBPCAD.PRO 933
GBPJPY.PRO 334
EURJPY.PRO 2.1K
AUDNZD.PRO -269
NZDCAD.PRO 783
GBPAUD.PRO 769
AUDJPY.PRO -51
USDJPY.PRO 1.3K
EURCHF.PRO 731
USDCHF.PRO 413
EURNZD.PRO -147
EURAUD.PRO 53
GBPCHF.PRO -854
NZDUSD.PRO -195
AUDCHF.PRO -157
CHFJPY.PRO -144
OILUSD -188
DE30 1.7K
NZDCHF.PRO 8
XAGUSD.PRO 878
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD.PRO -2.2K
GBPUSD.PRO 809
USDCAD.PRO 29K
AUDCAD.PRO 8.2K
EURGBP.PRO 7.3K
US500 -1.4K
AUDUSD.PRO 3.9K
CADCHF.PRO 1.9K
EURCAD.PRO -7.9K
GBPCAD.PRO 1.7K
GBPJPY.PRO -13K
EURJPY.PRO 3.6K
AUDNZD.PRO -5.2K
NZDCAD.PRO 3.8K
GBPAUD.PRO 886
AUDJPY.PRO -630
USDJPY.PRO 2.7K
EURCHF.PRO 497
USDCHF.PRO -77
EURNZD.PRO 53
EURAUD.PRO 281
GBPCHF.PRO -1.6K
NZDUSD.PRO -261
AUDCHF.PRO -258
CHFJPY.PRO -425
OILUSD -88
DE30 66K
NZDCHF.PRO 41
XAGUSD.PRO 1.8K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +2 214.24 USD
En kötü işlem: -2 687 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 13
Maksimum ardışık kâr: +401.10 USD
Maksimum ardışık zarar: -175.10 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "OxSecurities-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

2026.01.10 15:55
80% of growth achieved within 13 days. This comprises 1.57% of days out of 829 days of the signal's entire lifetime.
