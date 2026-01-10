- Büyüme
İşlemler:
4 780
Kârla kapanan işlemler:
3 434 (71.84%)
Zararla kapanan işlemler:
1 346 (28.16%)
En iyi işlem:
2 214.24 USD
En kötü işlem:
-2 686.57 USD
Brüt kâr:
171 720.61 USD (521 838 pips)
Brüt zarar:
-140 680.44 USD (425 511 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
71 (401.10 USD)
Maksimum ardışık kâr:
10 574.90 USD (8)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
20
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
1.01
Alış işlemleri:
2 579 (53.95%)
Satış işlemleri:
2 201 (46.05%)
Kâr faktörü:
1.22
Beklenen getiri:
6.49 USD
Ortalama kâr:
50.01 USD
Ortalama zarar:
-104.52 USD
Maksimum ardışık kayıp:
19 (-175.10 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-20 965.72 USD (13)
Aylık büyüme:
0.89%
Yıllık tahmin:
10.77%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
19.18 USD
Maksimum:
30 789.44 USD (60.65%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
16.30% (30 789.44 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD.PRO
|2341
|GBPUSD.PRO
|528
|USDCAD.PRO
|410
|AUDCAD.PRO
|296
|EURGBP.PRO
|278
|US500
|156
|AUDUSD.PRO
|130
|CADCHF.PRO
|125
|EURCAD.PRO
|72
|GBPCAD.PRO
|70
|GBPJPY.PRO
|64
|EURJPY.PRO
|60
|AUDNZD.PRO
|29
|NZDCAD.PRO
|28
|GBPAUD.PRO
|27
|AUDJPY.PRO
|26
|USDJPY.PRO
|24
|EURCHF.PRO
|18
|USDCHF.PRO
|18
|EURNZD.PRO
|17
|EURAUD.PRO
|15
|GBPCHF.PRO
|15
|NZDUSD.PRO
|10
|AUDCHF.PRO
|8
|CHFJPY.PRO
|5
|OILUSD
|5
|DE30
|3
|NZDCHF.PRO
|1
|XAGUSD.PRO
|1
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD.PRO
|17K
|GBPUSD.PRO
|8.3K
|USDCAD.PRO
|6.7K
|AUDCAD.PRO
|-10K
|EURGBP.PRO
|4.3K
|US500
|120
|AUDUSD.PRO
|-3.1K
|CADCHF.PRO
|4.2K
|EURCAD.PRO
|-4.7K
|GBPCAD.PRO
|933
|GBPJPY.PRO
|334
|EURJPY.PRO
|2.1K
|AUDNZD.PRO
|-269
|NZDCAD.PRO
|783
|GBPAUD.PRO
|769
|AUDJPY.PRO
|-51
|USDJPY.PRO
|1.3K
|EURCHF.PRO
|731
|USDCHF.PRO
|413
|EURNZD.PRO
|-147
|EURAUD.PRO
|53
|GBPCHF.PRO
|-854
|NZDUSD.PRO
|-195
|AUDCHF.PRO
|-157
|CHFJPY.PRO
|-144
|OILUSD
|-188
|DE30
|1.7K
|NZDCHF.PRO
|8
|XAGUSD.PRO
|878
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD.PRO
|-2.2K
|GBPUSD.PRO
|809
|USDCAD.PRO
|29K
|AUDCAD.PRO
|8.2K
|EURGBP.PRO
|7.3K
|US500
|-1.4K
|AUDUSD.PRO
|3.9K
|CADCHF.PRO
|1.9K
|EURCAD.PRO
|-7.9K
|GBPCAD.PRO
|1.7K
|GBPJPY.PRO
|-13K
|EURJPY.PRO
|3.6K
|AUDNZD.PRO
|-5.2K
|NZDCAD.PRO
|3.8K
|GBPAUD.PRO
|886
|AUDJPY.PRO
|-630
|USDJPY.PRO
|2.7K
|EURCHF.PRO
|497
|USDCHF.PRO
|-77
|EURNZD.PRO
|53
|EURAUD.PRO
|281
|GBPCHF.PRO
|-1.6K
|NZDUSD.PRO
|-261
|AUDCHF.PRO
|-258
|CHFJPY.PRO
|-425
|OILUSD
|-88
|DE30
|66K
|NZDCHF.PRO
|41
|XAGUSD.PRO
|1.8K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +2 214.24 USD
En kötü işlem: -2 687 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 13
Maksimum ardışık kâr: +401.10 USD
Maksimum ardışık zarar: -175.10 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "OxSecurities-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
