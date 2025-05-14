SinyallerBölümler
Walter Joseph Dillard

Vinh TagMarkets

0 inceleme
Güvenilirlik
35 hafta
0 / 0 USD
Ayda 999 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 13%
TagMarkets-Server
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
905
Kârla kapanan işlemler:
677 (74.80%)
Zararla kapanan işlemler:
228 (25.19%)
En iyi işlem:
75.91 USD
En kötü işlem:
-99.42 USD
Brüt kâr:
4 679.54 USD (175 261 pips)
Brüt zarar:
-3 330.93 USD (119 178 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
32 (510.26 USD)
Maksimum ardışık kâr:
510.26 USD (32)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
8.89%
Maks. mevduat yükü:
12.04%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
81
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
2.09
Alış işlemleri:
665 (73.48%)
Satış işlemleri:
240 (26.52%)
Kâr faktörü:
1.40
Beklenen getiri:
1.49 USD
Ortalama kâr:
6.91 USD
Ortalama zarar:
-14.61 USD
Maksimum ardışık kayıp:
21 (-350.60 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-481.12 USD (14)
Aylık büyüme:
0.42%
Yıllık tahmin:
5.21%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
4.03 USD
Maksimum:
644.24 USD (5.60%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
5.60% (644.24 USD)
Varlığa göre:
3.72% (422.18 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD.pro 904
AUDCAD.pro 1
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD.pro 1.3K
AUDCAD.pro 0
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD.pro 56K
AUDCAD.pro 12
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +75.91 USD
En kötü işlem: -99 USD
Maksimum ardışık kazanç: 32
Maksimum ardışık kayıp: 14
Maksimum ardışık kâr: +510.26 USD
Maksimum ardışık zarar: -350.60 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "TagMarkets-Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

For monitoring purposes only. 
İnceleme yok
2025.09.16 08:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.15 13:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.14 12:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.10 01:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.26 01:43
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.20 16:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.20 03:46
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.28 18:33
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.21 18:37
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.21 01:40
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.14 03:08
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.14% of days out of 169 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.11 03:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.09 22:27
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.09 20:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.09 19:20
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.09 06:49
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.07 20:33
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.30 19:55
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.27 19:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.27 06:49
Too frequent deals may negatively impact copying results
