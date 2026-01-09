- Прирост
Всего трейдов:
508
Прибыльных трейдов:
324 (63.77%)
Убыточных трейдов:
184 (36.22%)
Лучший трейд:
4.38 EUR
Худший трейд:
-1.06 EUR
Общая прибыль:
193.77 EUR (1 082 337 pips)
Общий убыток:
-125.95 EUR (705 585 pips)
Макс. серия выигрышей:
15 (11.77 EUR)
Макс. прибыль в серии:
11.77 EUR (15)
Коэффициент Шарпа:
0.14
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
7
Ср. время удержания:
6 часов
Фактор восстановления:
4.51
Длинных трейдов:
295 (58.07%)
Коротких трейдов:
213 (41.93%)
Профит фактор:
1.54
Мат. ожидание:
0.13 EUR
Средняя прибыль:
0.60 EUR
Средний убыток:
-0.68 EUR
Макс. серия проигрышей:
9 (-5.91 EUR)
Макс. убыток в серии:
-5.91 EUR (9)
Прирост в месяц:
2.13%
Годовой прогноз:
25.84%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2.83 EUR
Максимальная:
15.03 EUR (9.58%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
9.58% (15.03 EUR)
По эквити:
0.00% (0.00 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|ETHUSD
|508
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|ETHUSD
|77
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|ETHUSD
|377K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
Лучший трейд: +4.38 EUR
Худший трейд: -1 EUR
Макс. серия выигрышей: 15
Макс. серия проигрышей: 9
Макс. прибыль в серии: +11.77 EUR
Макс. убыток в серии: -5.91 EUR
