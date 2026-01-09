СигналыРазделы
MC 69

Walter Joseph Dillard
0 отзывов
70 недель
0 / 0 USD
прирост с 2024 68%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
508
Прибыльных трейдов:
324 (63.77%)
Убыточных трейдов:
184 (36.22%)
Лучший трейд:
4.38 EUR
Худший трейд:
-1.06 EUR
Общая прибыль:
193.77 EUR (1 082 337 pips)
Общий убыток:
-125.95 EUR (705 585 pips)
Макс. серия выигрышей:
15 (11.77 EUR)
Макс. прибыль в серии:
11.77 EUR (15)
Коэффициент Шарпа:
0.14
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
7
Ср. время удержания:
6 часов
Фактор восстановления:
4.51
Длинных трейдов:
295 (58.07%)
Коротких трейдов:
213 (41.93%)
Профит фактор:
1.54
Мат. ожидание:
0.13 EUR
Средняя прибыль:
0.60 EUR
Средний убыток:
-0.68 EUR
Макс. серия проигрышей:
9 (-5.91 EUR)
Макс. убыток в серии:
-5.91 EUR (9)
Прирост в месяц:
2.13%
Годовой прогноз:
25.84%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2.83 EUR
Максимальная:
15.03 EUR (9.58%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
9.58% (15.03 EUR)
По эквити:
0.00% (0.00 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
ETHUSD 508
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
ETHUSD 77
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
ETHUSD 377K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +4.38 EUR
Худший трейд: -1 EUR
Макс. серия выигрышей: 15
Макс. серия проигрышей: 9
Макс. прибыль в серии: +11.77 EUR
Макс. убыток в серии: -5.91 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "CapitalPointTrading-MT5-4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

For monitoring purposes only. 
Нет отзывов
2026.01.09 13:37
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 1.64% of days out of 488 days of the signal's entire lifetime.
