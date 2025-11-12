SinyallerBölümler
Walter Joseph Dillard

HJM1

Walter Joseph Dillard
0 inceleme
Güvenilirlik
75 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 5 111%
CribMarket-Live
1:300
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
19 627
Kârla kapanan işlemler:
10 353 (52.74%)
Zararla kapanan işlemler:
9 274 (47.25%)
En iyi işlem:
3 098.94 USD
En kötü işlem:
-3 145.05 USD
Brüt kâr:
337 582.52 USD (3 289 914 pips)
Brüt zarar:
-297 817.74 USD (2 768 475 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
20 (374.37 USD)
Maksimum ardışık kâr:
3 098.94 USD (1)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
89.06%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
7 saat önce
Hafta başına işlemler:
128
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
9.96
Alış işlemleri:
10 122 (51.57%)
Satış işlemleri:
9 505 (48.43%)
Kâr faktörü:
1.13
Beklenen getiri:
2.03 USD
Ortalama kâr:
32.61 USD
Ortalama zarar:
-32.11 USD
Maksimum ardışık kayıp:
15 (-50.65 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-3 560.33 USD (2)
Aylık büyüme:
18.33%
Yıllık tahmin:
222.36%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
6.43 USD
Maksimum:
3 993.88 USD (9.99%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
14.75% (1 785.08 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.62 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSDc 19625
EURUSDc 2
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSDc 40K
EURUSDc -6
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSDc 522K
EURUSDc -555
2M 4M 6M
2M 4M 6M
2M 4M 6M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +3 098.94 USD
En kötü işlem: -3 145 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +374.37 USD
Maksimum ardışık zarar: -50.65 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "CribMarket-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

2025.11.12 14:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
