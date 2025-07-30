SinyallerBölümler
Walter Joseph Dillard

Montrose KWS

Walter Joseph Dillard
0 inceleme
15 hafta
0 / 0 USD
Ayda 999 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -1%
KingWilliamStreetFund-Server
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
356
Kârla kapanan işlemler:
151 (42.41%)
Zararla kapanan işlemler:
205 (57.58%)
En iyi işlem:
104.88 USD
En kötü işlem:
-47.16 USD
Brüt kâr:
3 263.55 USD (130 601 pips)
Brüt zarar:
-3 490.88 USD (138 027 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (238.19 USD)
Maksimum ardışık kâr:
238.19 USD (6)
Sharpe oranı:
-0.02
Alım-satım etkinliği:
82.49%
Maks. mevduat yükü:
5.75%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
19
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
-0.24
Alış işlemleri:
222 (62.36%)
Satış işlemleri:
134 (37.64%)
Kâr faktörü:
0.93
Beklenen getiri:
-0.64 USD
Ortalama kâr:
21.61 USD
Ortalama zarar:
-17.03 USD
Maksimum ardışık kayıp:
18 (-303.55 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-303.55 USD (18)
Aylık büyüme:
1.45%
Yıllık tahmin:
17.62%
Algo alım-satım:
70%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
674.57 USD
Maksimum:
936.47 USD (3.71%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
3.71% (936.53 USD)
Varlığa göre:
0.28% (70.08 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDJPY 173
XAUUSD 69
GBPJPY 62
AUDJPY 18
EURJPY 16
EURUSD 10
GBPUSD 8
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDJPY 284
XAUUSD -11
GBPJPY -459
AUDJPY -13
EURJPY 15
EURUSD 58
GBPUSD -100
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDJPY 1.7K
XAUUSD 14K
GBPJPY -23K
AUDJPY 224
EURJPY 625
EURUSD -180
GBPUSD -1.2K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +104.88 USD
En kötü işlem: -47 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 18
Maksimum ardışık kâr: +238.19 USD
Maksimum ardışık zarar: -303.55 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "KingWilliamStreetFund-Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

For monitoring purposes only. 
İnceleme yok
2025.08.22 21:05
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.06 08:36
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.30 19:41
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.08% of days out of 48 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.30 16:33
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
