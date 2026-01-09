SignaleKategorien
Walter Joseph Dillard

MC 69

Walter Joseph Dillard
0 Bewertungen
70 Wochen
0 / 0 USD
Wachstum seit 2024 68%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
508
Gewinntrades:
324 (63.77%)
Verlusttrades:
184 (36.22%)
Bester Trade:
4.38 EUR
Schlechtester Trade:
-1.06 EUR
Bruttoprofit:
193.77 EUR (1 082 337 pips)
Bruttoverlust:
-125.95 EUR (705 585 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
15 (11.77 EUR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
11.77 EUR (15)
Sharpe Ratio:
0.14
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
16 Stunden
Trades pro Woche:
7
Durchschn. Haltezeit:
6 Stunden
Erholungsfaktor:
4.51
Long-Positionen:
295 (58.07%)
Short-Positionen:
213 (41.93%)
Profit-Faktor:
1.54
Mathematische Gewinnerwartung:
0.13 EUR
Durchschnittlicher Profit:
0.60 EUR
Durchschnittlicher Verlust:
-0.68 EUR
Max. aufeinandergehende Verluste:
9 (-5.91 EUR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-5.91 EUR (9)
Wachstum pro Monat :
2.13%
Jahresprognose:
25.84%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
2.83 EUR
Maximaler:
15.03 EUR (9.58%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
9.58% (15.03 EUR)
Kapital:
0.00% (0.00 EUR)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
ETHUSD 508
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
ETHUSD 77
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
ETHUSD 377K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +4.38 EUR
Schlechtester Trade: -1 EUR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 15
Max. aufeinandergehende Verluste: 9
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +11.77 EUR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -5.91 EUR

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "CapitalPointTrading-MT5-4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

For monitoring purposes only. 
Keine Bewertungen
2026.01.09 13:37
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 1.64% of days out of 488 days of the signal's entire lifetime.
