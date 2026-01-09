- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
508
Gewinntrades:
324 (63.77%)
Verlusttrades:
184 (36.22%)
Bester Trade:
4.38 EUR
Schlechtester Trade:
-1.06 EUR
Bruttoprofit:
193.77 EUR (1 082 337 pips)
Bruttoverlust:
-125.95 EUR (705 585 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
15 (11.77 EUR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
11.77 EUR (15)
Sharpe Ratio:
0.14
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
16 Stunden
Trades pro Woche:
7
Durchschn. Haltezeit:
6 Stunden
Erholungsfaktor:
4.51
Long-Positionen:
295 (58.07%)
Short-Positionen:
213 (41.93%)
Profit-Faktor:
1.54
Mathematische Gewinnerwartung:
0.13 EUR
Durchschnittlicher Profit:
0.60 EUR
Durchschnittlicher Verlust:
-0.68 EUR
Max. aufeinandergehende Verluste:
9 (-5.91 EUR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-5.91 EUR (9)
Wachstum pro Monat :
2.13%
Jahresprognose:
25.84%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
2.83 EUR
Maximaler:
15.03 EUR (9.58%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
9.58% (15.03 EUR)
Kapital:
0.00% (0.00 EUR)
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +4.38 EUR
Schlechtester Trade: -1 EUR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 15
Max. aufeinandergehende Verluste: 9
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +11.77 EUR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -5.91 EUR
