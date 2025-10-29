SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Aarhus SCM
Walter Joseph Dillard

Aarhus SCM

Walter Joseph Dillard
0 inceleme
Güvenilirlik
5 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 2%
ScandinavianMarkets-Live
1:100
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
306
Kârla kapanan işlemler:
252 (82.35%)
Zararla kapanan işlemler:
54 (17.65%)
En iyi işlem:
347.74 USD
En kötü işlem:
-306.42 USD
Brüt kâr:
2 278.13 USD (144 700 pips)
Brüt zarar:
-759.03 USD (25 150 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
23 (45.79 USD)
Maksimum ardışık kâr:
377.59 USD (6)
Sharpe oranı:
0.16
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
6.79%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
99
Ort. tutma süresi:
5 saat
Düzelme faktörü:
3.08
Alış işlemleri:
216 (70.59%)
Satış işlemleri:
90 (29.41%)
Kâr faktörü:
3.00
Beklenen getiri:
4.96 USD
Ortalama kâr:
9.04 USD
Ortalama zarar:
-14.06 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-18.55 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-456.82 USD (2)
Aylık büyüme:
1.65%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
493.84 USD (2.34%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.49% (493.84 USD)
Varlığa göre:
3.07% (3 116.17 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDCAD.swd 108
EURUSD.swd 90
US100.swd 67
DE30.swd 21
USDJPY.swd 13
US30.swd 3
EURNZD.swd 2
NZDCHF.swd 1
GBPCHF.swd 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDCAD.swd 320
EURUSD.swd 716
US100.swd 336
DE30.swd 135
USDJPY.swd -46
US30.swd 12
EURNZD.swd 2
NZDCHF.swd 25
GBPCHF.swd 19
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDCAD.swd 2.1K
EURUSD.swd 1.8K
US100.swd 80K
DE30.swd 33K
USDJPY.swd -993
US30.swd 5.5K
EURNZD.swd 41
NZDCHF.swd 135
GBPCHF.swd 99
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +347.74 USD
En kötü işlem: -306 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +45.79 USD
Maksimum ardışık zarar: -18.55 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ScandinavianMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

For monitoring purposes only. 
İnceleme yok
2025.10.29 17:52
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Aarhus SCM
Ayda 30 USD
2%
0
0
USD
102K
USD
5
100%
306
82%
100%
3.00
4.96
USD
3%
1:100
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.