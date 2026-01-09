SegnaliSezioni
Walter Joseph Dillard

MC 69

Walter Joseph Dillard
0 recensioni
70 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2024 68%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
508
Profit Trade:
324 (63.77%)
Loss Trade:
184 (36.22%)
Best Trade:
4.38 EUR
Worst Trade:
-1.06 EUR
Profitto lordo:
193.77 EUR (1 082 337 pips)
Perdita lorda:
-125.95 EUR (705 585 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (11.77 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
11.77 EUR (15)
Indice di Sharpe:
0.14
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
15 ore fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
6 ore
Fattore di recupero:
4.51
Long Trade:
295 (58.07%)
Short Trade:
213 (41.93%)
Fattore di profitto:
1.54
Profitto previsto:
0.13 EUR
Profitto medio:
0.60 EUR
Perdita media:
-0.68 EUR
Massime perdite consecutive:
9 (-5.91 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-5.91 EUR (9)
Crescita mensile:
2.13%
Previsione annuale:
25.84%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2.83 EUR
Massimale:
15.03 EUR (9.58%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
9.58% (15.03 EUR)
Per equità:
0.00% (0.00 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
ETHUSD 508
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
ETHUSD 77
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
ETHUSD 377K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +4.38 EUR
Worst Trade: -1 EUR
Vincite massime consecutive: 15
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +11.77 EUR
Massima perdita consecutiva: -5.91 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "CapitalPointTrading-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

For monitoring purposes only. 
2026.01.09 13:37
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 1.64% of days out of 488 days of the signal's entire lifetime.
