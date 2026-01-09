- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
508
Profit Trade:
324 (63.77%)
Loss Trade:
184 (36.22%)
Best Trade:
4.38 EUR
Worst Trade:
-1.06 EUR
Profitto lordo:
193.77 EUR (1 082 337 pips)
Perdita lorda:
-125.95 EUR (705 585 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (11.77 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
11.77 EUR (15)
Indice di Sharpe:
0.14
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
15 ore fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
6 ore
Fattore di recupero:
4.51
Long Trade:
295 (58.07%)
Short Trade:
213 (41.93%)
Fattore di profitto:
1.54
Profitto previsto:
0.13 EUR
Profitto medio:
0.60 EUR
Perdita media:
-0.68 EUR
Massime perdite consecutive:
9 (-5.91 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-5.91 EUR (9)
Crescita mensile:
2.13%
Previsione annuale:
25.84%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2.83 EUR
Massimale:
15.03 EUR (9.58%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
9.58% (15.03 EUR)
Per equità:
0.00% (0.00 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|ETHUSD
|508
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|ETHUSD
|77
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|ETHUSD
|377K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +4.38 EUR
Worst Trade: -1 EUR
Vincite massime consecutive: 15
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +11.77 EUR
Massima perdita consecutiva: -5.91 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "CapitalPointTrading-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
