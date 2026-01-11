SmartGOLDEA
- Uzman Danışmanlar
- Fu Tak Tin
- Sürüm: 2.10
- Güncellendi: 11 Ocak 2026
- Etkinleştirmeler: 5
İşte, MetaTrader 4 için tasarlanmış, altın (XAUUSD) işlemleri yapan kapsamlı bir Expert Advisor (EA). Uzun vadeli pasif gelir oluşturmak için **3.000 USD'lik** bir yatırım sermayesi önerilir.
**Ana Özellikler:**
1. **Çekirdek İşlem Fonksiyonu:**
* **Izgara (Grid) İşlem Sistemi**
* En fazla 10 ızgara seviyesi
* Her seviyenin hedefine ulaşılınca otomatik kapanma ve yeni emir yerleştirme
2. **Risk Yönetimi Fonksiyonu:**
* **Koruma Mekanizması**
* **İşlem Yapılmayan Bölge (No Trade Zone):**
* Son 7 günün en yüksek fiyatını hesaplar
* En yüksek fiyattan 1000 pip (özelleştirilebilir) mesafe içinde işlem yapmaz
* Yüksekten alım riskinden kaçınır
3. **Teknik Kontrol Fonksiyonu:**
* **Sermaye Yönetimi:**
* Otomatik lot büyüklüğü hesaplama (risk yüzdesine göre)
* Maksimum risk kontrolü (varsayılan %1)
* **Kar Kilitleme Fonksiyonu**
* **Kar Hedefi Belirleme** (ör. $50.000)
4. **Görselleştirme Fonksiyonu:**
* Grafikte gösterim
* Hesap Durumu Görüntüsü (Özkaynak, Kilitlenmiş Kar, Kullanılabilir Teminat)
* Koruma Mekanizması Durumu
5. **Piyasa Koşulu Kontrolü:**
* **ATR (Ortalama Gerçek Hareket Aralığı) Filtresi:**
* Yalnızca piyasa oynaklığı yeterli olduğunda işlem yapar
🔧 **Parametre Yapılandırması**
Giriş parametreleri (MT4 özellikler penceresinde görülebilir):
* Sihirli Numarası (Magic Number)
* İşlem Yapılmayan Bölge Mesafesi
* Koruma Mekanizması Açma/Kapama
* İşlem Seansı
📈 **Uygun Olduğu Senaryolar:**
* Altın (XAUUSD) işlemleri
* Yatay/ dalgalı piyasa ortamları
* Orta ve uzun vadeli pozisyon tutma stratejileri
* Sıkı risk kontrolü gerektiren ihtiyaçlar