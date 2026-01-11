SmartGOLDEA

İşte, MetaTrader 4 için tasarlanmış, altın (XAUUSD) işlemleri yapan kapsamlı bir Expert Advisor (EA). Uzun vadeli pasif gelir oluşturmak için **3.000 USD'lik** bir yatırım sermayesi önerilir.

**Ana Özellikler:**

1.  **Çekirdek İşlem Fonksiyonu:**
    *   **Izgara (Grid) İşlem Sistemi**
    *   En fazla 10 ızgara seviyesi
    *   Her seviyenin hedefine ulaşılınca otomatik kapanma ve yeni emir yerleştirme

2.  **Risk Yönetimi Fonksiyonu:**
    *   **Koruma Mekanizması**
    *   **İşlem Yapılmayan Bölge (No Trade Zone):**
        *   Son 7 günün en yüksek fiyatını hesaplar
        *   En yüksek fiyattan 1000 pip (özelleştirilebilir) mesafe içinde işlem yapmaz
        *   Yüksekten alım riskinden kaçınır

3.  **Teknik Kontrol Fonksiyonu:**
    *   **Sermaye Yönetimi:**
        *   Otomatik lot büyüklüğü hesaplama (risk yüzdesine göre)
        *   Maksimum risk kontrolü (varsayılan %1)
    *   **Kar Kilitleme Fonksiyonu**
    *   **Kar Hedefi Belirleme** (ör. $50.000)

4.  **Görselleştirme Fonksiyonu:**
    *   Grafikte gösterim
    *   Hesap Durumu Görüntüsü (Özkaynak, Kilitlenmiş Kar, Kullanılabilir Teminat)
    *   Koruma Mekanizması Durumu

5.  **Piyasa Koşulu Kontrolü:**
    *   **ATR (Ortalama Gerçek Hareket Aralığı) Filtresi:**
        *   Yalnızca piyasa oynaklığı yeterli olduğunda işlem yapar

🔧 **Parametre Yapılandırması**
Giriş parametreleri (MT4 özellikler penceresinde görülebilir):
*   Sihirli Numarası (Magic Number)
*   İşlem Yapılmayan Bölge Mesafesi
*   Koruma Mekanizması Açma/Kapama
*   İşlem Seansı

📈 **Uygun Olduğu Senaryolar:**
*   Altın (XAUUSD) işlemleri
*   Yatay/ dalgalı piyasa ortamları
*   Orta ve uzun vadeli pozisyon tutma stratejileri
*   Sıkı risk kontrolü gerektiren ihtiyaçlar
