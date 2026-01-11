SmartGOLDEA

İşte, MetaTrader 4 için tasarlanmış, altın (XAUUSD) işlemleri yapan kapsamlı bir Expert Advisor (EA). Uzun vadeli pasif gelir oluşturmak için **3.000 USD'lik** bir yatırım sermayesi önerilir.





**Ana Özellikler:**





1. **Çekirdek İşlem Fonksiyonu:**

* **Izgara (Grid) İşlem Sistemi**

* En fazla 10 ızgara seviyesi

* Her seviyenin hedefine ulaşılınca otomatik kapanma ve yeni emir yerleştirme





2. **Risk Yönetimi Fonksiyonu:**

* **Koruma Mekanizması**

* **İşlem Yapılmayan Bölge (No Trade Zone):**

* Son 7 günün en yüksek fiyatını hesaplar

* En yüksek fiyattan 1000 pip (özelleştirilebilir) mesafe içinde işlem yapmaz

* Yüksekten alım riskinden kaçınır





3. **Teknik Kontrol Fonksiyonu:**

* **Sermaye Yönetimi:**

* Otomatik lot büyüklüğü hesaplama (risk yüzdesine göre)

* Maksimum risk kontrolü (varsayılan %1)

* **Kar Kilitleme Fonksiyonu**

* **Kar Hedefi Belirleme** (ör. $50.000)





4. **Görselleştirme Fonksiyonu:**

* Grafikte gösterim

* Hesap Durumu Görüntüsü (Özkaynak, Kilitlenmiş Kar, Kullanılabilir Teminat)

* Koruma Mekanizması Durumu





5. **Piyasa Koşulu Kontrolü:**

* **ATR (Ortalama Gerçek Hareket Aralığı) Filtresi:**

* Yalnızca piyasa oynaklığı yeterli olduğunda işlem yapar





🔧 **Parametre Yapılandırması**

Giriş parametreleri (MT4 özellikler penceresinde görülebilir):

* Sihirli Numarası (Magic Number)

* İşlem Yapılmayan Bölge Mesafesi

* Koruma Mekanizması Açma/Kapama

* İşlem Seansı





📈 **Uygun Olduğu Senaryolar:**

* Altın (XAUUSD) işlemleri

* Yatay/ dalgalı piyasa ortamları

* Orta ve uzun vadeli pozisyon tutma stratejileri

* Sıkı risk kontrolü gerektiren ihtiyaçlar