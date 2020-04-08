Classic MACD Histogram

Geliştirilmiş MACD Histogram Sürümü (Piyasa Momentum Değişikliklerini İzlemek İçin)

MT5’in standart MACD göstergesi, histogramı oluşturmak için MACD hattının kendi değerini kullanır. Hızlı hareketler veya yatay piyasalar sırasında, bu histogramlar yavaş değişir ve alım-satım momentumunun hızlanmasını veya yavaşlamasını net bir şekilde yansıtmayabilir. Özellikle fiyat henüz belirgin bir dönüş göstermediğinde, sinyaller gecikmiş olur.

Bu sürümde, klasik MACD Histogram tanımı kullanılmıştır:

Histogram = MACD − Signal

Bu yöntem, alım/satım momentumundaki değişiklikleri daha hassas şekilde tespit etmeyi sağlar ve traderların trendin hızlanma veya yavaşlamasını görsel olarak izlemesine yardımcı olur. Histogramın negatif bölgeden (satış baskısı) pozitif bölgeye (alış baskısı) geçişi, standart MACD’ye göre potansiyel trend hareketlerini daha erken gösterir.

Dikkat Edilmesi Gerekenler:

  • Bu gösterge bağımsız bir ticaret sistemi değildir ve otomatik işlem açıp kapatmaz

  • Fiyat tahmini yapmaz, yalnızca momentum gözlemi için kullanılır

  • Destek/direnç seviyeleri, trend yapısı ve diğer göstergelerle birlikte kullanılması önerilir

  • Bu gösterge ücretsiz olarak sunulmuştur ve MT5’te momentum değişimlerinin daha net analizini sağlar

Ayrıca histogram, renk farklılaştırması ile net şekilde gösterilmiştir: negatif bölge kırmızı, pozitif bölge yeşil; böylece alım/satım baskısı ve potansiyel dönüş noktaları hızlıca değerlendirilebilir.


