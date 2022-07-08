Darwin Swing MT4

Genel bakış:

Darwin Swing, orta vadeli swing trading için tasarlanmış bir Expert Advisor’dır (EA). Destek ve direnç bölgelerini analiz eder ve “sanal pozisyonlar” kullanarak olası kırılmaları öngörür. Gerçek emirler yalnızca önceden tanımlanmış koşullar sağlandığında verilir.

Darwin Evolution’ın başarısının ardından, paralel olarak kullanılabilen Darwin Swing’i sunuyoruz. Amaç, uzun vadeli bir bakışla manuel işleme mümkün olduğunca yakın bir davranış elde etmektir. Bu EA ne hızlı bir scalper’dır ne de gece scalper’ıdır. Temel yaklaşım, pozisyon açılışlarında destek/direnç yapılarından yararlanan swing stratejisidir.

Ana yenilik, sanal pozisyonların kullanımıdır. EA, her parite için trend sürecinde ortalama kaç S/R geçişi yaşandığını tahmin eder. Bu tahmine göre günlük/haftalık/aylık gibi farklı S/R katmanlarına sanal pozisyonlar yerleştirir. Fiyat, geçmiş veriye dayalı beklenen geçiş sayısına ulaştığında gerçek emir tetiklenir.

Her paritenin koda entegre özel ayarları bulunur. Darwin Evolution’dan esinlenen bir para gücü modülü, giriş mantığını tamamlayarak seçim kalitesini artırır.

Sistem birden fazla gösterge ve filtreyi birleştirir. EA çok para birimlidir ve aynı anda 28’e kadar pariteyi yönetebilir. Uygun teknik koşullar (stabil icra, makul spread/komisyonlar ve gerekliyse WebRequest izni) sağlandığında geniş bir aracı kurum aralığında çalışacak şekilde tasarlanmıştır.

Özellikler:

En fazla 28 Forex paritesinde çoklu sembol işlemi

Göstergeye ve zamana dayalı çıkış yönetimi, takip eden (trailing) stop, kâr ve yüzdeye göre korumalar

FOMC, ECB gibi önemli olaylar öncesi/sonrası yapılandırılabilir duraklamalarla habere duyarlı işlem

Sermaye koruması ve risk kontrolleri

İç mantık çalışırken yeni girişleri durduran “Duraklat” düğmesi

Hızlı başlangıç için set dosyaları sağlanır

Önerilen kullanım:

Semboller: 28 ana ve ikincil parite desteklenir

Yönetim grafiği: EURUSD M1

Tipik risk: İşlem başına %0,5–%1; kendi kurallarınıza ve hesap büyüklüğünüze göre ayarlayın

Önerilen bakiye: Yaklaşık 1.000 USD (küçük hesaplarda göreli drawdown daha yüksek olabilir)

Asgari kaldıraç: 1:30 veya aracı kurum koşullarına göre

Kurulum:

Araçlar → Seçenekler menüsünde WebRequest’i etkinleştirin ve kullanıcı kılavuzunda veya ilgili MQL5 gönderisinde belirtilen haber alan adını ekleyin. Bu adım, haber filtresinin çalışması için gereklidir.

Geri test kısıtları (MT4):

MT4’ün standart Strateji Test Cihazı, bu stratejinin canlı davranışını her zaman birebir yansıtmayabilir. EA, tick zamanlaması ve gün içi piyasa koşullarına dayanır; test cihazı tick’leri yeniden oluşturabilir veya sıkıştırabilir ve bu durum sinyalleri değiştirebilir.

Haber filtresi, WebRequest yoluyla alınan verileri kullanır. Bu veriler MT4 test ortamında mevcut değildir; planlı haberlerin çevresindeki duraklama mantığı testte çoğaltılamaz.

Bu nedenle, yalnızca geri teste güvenmek yerine gerçekçi değerlendirme için MQL5 üzerindeki demo/canlı izleme ve forward testleri kullanın.

Testler:

MT4 geri testleri temel tutarlılık kontrolü için yararlıdır; ancak gerçek tick ve haber verileri dahil edilmediğinde, sonuçlar her zaman gerçek piyasa koşullarını yansıtmayabilir. Daha güvenilir değerlendirme için MQL5’teki demo veya canlı izlemeye başvurun.

İzleme:

Genel izleme geçmişleri ve diğer sinyaller, ürün sayfasındaki “Signals” sekmesinden veya MQL5 satıcı profilim üzerinden erişilebilir.

Destek:

Kurulum, set dosyaları ve en iyi uygulamalarla ilgili sorular için lütfen ürün Yorumları’nı veya MQL5 dahili mesajlaşmasını kullanın.

Feragatname: