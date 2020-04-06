💰 Торговая система «ScalperAngry»: Это приглашение к торговле на XAUUSD. Золотой век продолжается! Золото в 2025–2026 годах — это современный инструмент защиты капитала и в этом заключается секрет его волатильности. Пробуйте!

🚀 «ScalperAngry» — это мощный торговый робот скальпер для MT4, созданный специально для внутридневной торговли на XAUUSD. Он объединяет передовые алгоритмы автоматической торговли с расширенными возможностями для ручного управления и интеллектуальной защитой депозита. Прямо на графике, встроенные инструменты мониторинга в реальном времени позволяют отслеживать прибыль, убытки и текущий статус. Основа стратегии робота — использование всплесков волатильности в импульсных волнах. Программа не применяет рискованные методы управления капиталом, такие как мартингейл, сетки или усреднение. Чтобы начать зарабатывать, достаточно установить робота на MT4 и не выключать компьютер (или использовать VPS). Этот эксперт приносит стабильный доход. Позвольте ему работать на вас!





📖︎ Содержание:





🛒 Почему «ScalperAngry»?

Специализация на золоте (XAUUSD): Робот оптимизирован для самой волатильной и прибыльной ниши рынка Форекс.

Более 30 торговых функций: Не только автоторговля, но и богатый инструментарий для ручных стратегий.

Инвестиция, которая возвращается: этот Робот связан с получением прибыли, которую здесь всегда можно гарантированно получать. Например, при стартовом депозите в $500, ваши вложения могут окупиться уже в первый месяц. ( Скриншот поз. 8).

Вывод: Торговая система «ScalperAngry» представляет собой инновационное решение для трейдеров, стремящихся к стабильному доходу на рынке золота. Благодаря сочетанию автоматизированных алгоритмов и инструментов для ручного управления, система обеспечивает высокую эффективность и защиту инвестиций. Независимо от выбранного режима торговли, система «ScalperAngry» предлагает трейдерам возможность достижения поставленных финансовых целей.

⚙️ Технические характеристики

Платформа MetaTrader 4. Тип счета Хеджирующий. Основной инструмент XAUUSD (оптимизировано). Таймфрейм для автоторговли M5. Рекомендуемый депозит От $500 (на одного робота). Требования 5-значные котировки, плечо 1:200 (от плеча зависит размер лота).

🎮 Как это работает? Интерактивная панель управления

«ScalperAngry»

— это

интерактивная панель управления, которая отображается на графике. Вам не нужно копаться в сложных настройках — все управление осуществляется с помощью интуитивных графических кнопок и окон ввода. Кроме того, в панели встроен графический индикатор: для визуального контроля по открытию позиций, торговые сигналы Signal ---> TradeBuy, TradeSell или NULL

Скриншоты поз. 2, поз. 3: Полная версия панели с графикой и статистикой.

Скриншот поз. 4: Компактный режим работы.





🔧 Быстрый старт

Установка Робота на график

Инструкции по действиям и настройкам транслируются во время установки на график. Дважды кликните по иконке Робота в Навигаторе терминала или перенесите его на график XAUUSD, в открывшемся окне появится Стартовое меню с инструкцией. Скриншот поз. 1.





💡 Режим автоторговли

Автоторговля (Режим % от маржи) TF M5

Ожидаемая доходность: до 100% в месяц.

Риск: Под управлением Money Management.

Для трейдеров, готовых к более активному росту депозита.





📈 Результаты, которые говорят сами за себя

Мы не просто обещаем — мы подтверждаем результаты тестами с реальными сделками.

Примеры автоторговли на реальном счете (Режим % от маржи):

Скриншоты поз. 2, поз. 3: Стабильный рост депозита на реальном счете.

Автоторговля на Тестере Стратегий (Режим % от маржи)

Скриншот поз. 6: Плавная кривая баланса. Высокая доходность с использованием Money Management.

Пример автоторговли на демо счете (Режим % от маржи):

Скриншот поз. 8: Стабильный рост баланса на демо счете (за декабрь 2025 года доход 116%).





🛡️ Уникальная система защиты капитала

Наша философия — капитал должен быть защищен, поэтому «ScalperAngry» оснащен многоуровневой системой безопасности.

Пример автоматической фиксации прибыли на реальном счете: Сработала функция «Защита депозита». Скриншот поз.5.



Настройка защиты капитала:

Ограничение убытков: Нажмите кнопки [On.Risk%] + [Risk%] и классический стоп-лосс в пунктах кнопка [SL] .

Автосохранение баланса счета: Для старта функции «Защита депозита» , задайте целевой уровень «Текущей прибыли» и размер «Страховки», установите суммы и нажмите кнопки [StartProtection] и [Insurance]. При достижении заданных параметров, Робот перейдет в режим сохранения прибыли и на графике появится баннер , а ограничение убытков автоматически выключается. Скриншот поз. 4.

Интеллектуальное управление риском: После активации «Защиты депозита» — максимизируйте прибыль.

Подробнее о работе функции «Защите депозита»:

При достижении «Текущей прибылью» установленного значения, на графике появится баннер отображающий величины «Текущей прибыли» и «Страховки» , а также включится метка — вертикальная зеленая, пунктирная линия, которая будет визуально указывать с какого момента включен режим защиты ваших средств. Скриншот поз. 4.

В дальнейшем, при достижении «Текущей прибыли» заданного стартового объёма, когда уже автоматически включилась функция «Защита депозита» , ваши инвестиции будут надежно сохранены, без потери капитала.

Если сумма «Текущей прибыли» уменьшится и станет равна сумме «Страховки» , все открытые позиции этого символа автоматически закроются. При этом сохраняется текущий баланс, а Робот автоматически останавливается. Скриншот поз. 5.

Итог защиты капитала: Ваши средства сохранены: можно дальше продолжать торговлю, переустановив, Робот на график.





⚙️ Настройка торговли Роботом

В режиме торговли руками

После установки Робота на график терминала, в Панели необходимо выбрать режим ручной торговли. Для этого нужно нажать кнопку [Arm] (рука), что отключит автоматическое открытие рыночных и лимитных позиций. При работе вручную, если нужно закрыть встречные перекрытые позиции, можно использовать кнопку [Absorption], для их взаимного погашения с положительным сальдо. Набор действий по работе руками, кратко изложен в стартовом меню, которое открывается при старте робота. Скриншот поз. 1.

В режиме Автоторговли Режим % от маржи: TF M5.

После установки Робота на график терминала, в Панели

нажмите кнопку [MM].

Для более активного роста депозита, можно нажать кнопку [Risk%] или не использовать.

В режиме автоматической торговли новые позиции будут открываться в соответствии с торговыми сигналами встроенного индикатора. Эти сигналы обозначаются как

Signal ---> TradeBuy

для покупки и

TradeSell

для продажи. Важно учитывать величину кредитного плеча, так как она влияет на размер лота при автоторговле. Рекомендуется использовать плечо не более 1:200.

Установка и настройка Робота на Тестере Стратегий для Автоторговли (Режим % от маржи) :

В настройках Тестера Стратегий:



1. Установите на Тестер Стратегий XAUUSD;

2. Переключите параметры в свойствах: Use_MM = true и Use_Risk=true или оставить Use_Risk=false.



3. Поставьте флажок в окне Визуализация;

4. Модель: Все тики.

5. Установите диапазон дат.

6. Установите спред: для XAUUSD — "Текущий" (для 5-знаков).

7. Таймфрейм M5 и объем депозита не менее 10000.

8. Нажмите кнопку "Старт".



Примечание: Чтобы ускорить работу в Тестере Стратегий, снимите флажок в окне Визуализации и переключите в свойствах Use_Graphics = false.

⚠️ Предупреждение о рисках

Внимание: Данное предложение и любые отчеты не являются прямым призывом к торговле. Торговля на финансовых рынках связана с высокими рисками, и ответственность за ее результаты полностью лежит на трейдере.

📞 Поддержка и обновления

Регулярные обновления для совместимости с новыми версиями MT4.

Оперативная техническая поддержка по настройке и конфигурации.

Активный мониторинг отзывов пользователей для улучшений.





Copyright 2025, Vladimir Sobolev

va-50@List.ru

MQL5 Профиль: https://www.mql5.com/ru/users/sochav