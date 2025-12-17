TriTrendMA es un Asesor Experto sencillo, estable y orientado a la operativa a favor de la tendencia, basado en una estructura clara de tres capas de señal y una gestión de riesgo clásica y controlada.

El EA está diseñado para ofrecer una lógica transparente, fácil de comprender y válida para cuentas conservadoras, sin recurrir a sistemas agresivos ni técnicas de alto riesgo.

🔹 ESTRUCTURA DE TRADING (3 CAPAS)

TriTrendMA opera únicamente cuando las tres señales están alineadas:

Tendencia

Define la dirección principal del mercado en un timeframe superior mediante medias móviles simples (SMA).

Confirmación

Filtra la operativa y valida que la dirección del mercado sea coherente antes de permitir entradas.

Entrada

Genera la señal mediante el cruce de medias rápidas y lentas en un timeframe de precisión.

Solo cuando tendencia, confirmación y entrada coinciden, el EA abre una operación.

🔹 GESTIÓN DE LA OPERACIÓN

TriTrend MA utiliza una gestión clásica y configurable:

Stop Loss automático

Take Profit automático

Trailing Stop opcional

Break Even opcional

Las funciones de Trailing Stop y Break Even pueden activarse o desactivarse mediante parámetros, y están deshabilitadas por defecto para garantizar una operativa estable y una validación segura.

🔹 CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Sistema basado en medias móviles simples (SMA)

Enfoque multi-timeframe

Operativa solo a favor de la tendencia

Una sola posición activa por símbolo

Gestión de riesgo clásica y configurable

Trailing Stop y Break Even opcionales

Sin grid

Sin martingala

Sin hedging

Código ligero, limpio y optimizado para estabilidad

🔹 PARÁMETROS CONFIGURABLES

Tendencia

Timeframe

Periodos de MA rápida y lenta

Confirmación

Timeframe

Periodos de MA rápida y lenta

Entrada

Timeframe

Periodos de MA rápida y lenta

Gestión

Lote fijo

Stop Loss (pips)

Take Profit (pips)

Activar / desactivar Trailing Stop

Activar / desactivar Break Even

🔹 RECOMENDACIONES DE USO

Utilizar en pares con buena liquidez

(EURUSD, GBPUSD, USDJPY, etc.)

Cuenta con spread bajo recomendada

Parámetros por defecto orientativos

Se recomienda optimizar según símbolo y broker

Mejores resultados en sesiones activas

(Londres y Nueva York)

🔹 IMPORTANTE

TriTrend MA es un EA funcional, conservador y educativo.

No está diseñado como un sistema agresivo ni de alta frecuencia.

Su objetivo es ofrecer:

Claridad en la lógica

Estabilidad en la ejecución

Una base sólida para aprendizaje y optimización

🔹 PRUEBE ANTES EN DEMO

Como con cualquier Asesor Experto, se recomienda realizar pruebas en backtesting y cuenta demo antes de usarlo en real.

Los resultados pueden variar según broker, spread, latencia y condiciones de ejecución.