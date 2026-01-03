Consensus Panel MIN
- Miguel Garcia Rodriguez
- Sürüm: 2.10
🧭 Descripción corta
Consensus MTF es un indicador gratuito de alineación multi-timeframe diseñado para mostrar el contexto real del mercado.
No genera señales de entrada ni salida. Su objetivo es ayudar a evitar operar cuando el mercado no está alineado.
📖 Descripción completa
Consensus MTF analiza la dirección del mercado en varios timeframes simultáneamente, evaluando la posición del precio respecto a su nivel de equilibrio en cada marco temporal.
Cada timeframe se clasifica de forma independiente como alcista, bajista o neutral, y el indicador muestra un consenso global que refleja si existe una dirección dominante o si el mercado se encuentra descoordinado.
Este indicador se ofrece de forma gratuita como herramienta de contexto y apoyo al análisis.
No está diseñado para generar señales automáticas ni para predecir el mercado, sino para ayudar al trader a operar solo cuando las condiciones son más favorables.
El diseño es minimalista y discreto, integrándose en el gráfico sin interferir con la lectura del precio. Puede utilizarse tanto en trading manual como como filtro adicional en sistemas automáticos.
🔍 ¿Cómo funciona?
-
Analiza 5 timeframes de forma simultánea
-
En cada timeframe compara el precio con su nivel de equilibrio
-
Aplica una zona neutral para reducir el ruido de mercado
-
Clasifica cada timeframe como:
-
Alcista
-
Bajista
-
Neutral
-
-
Calcula un consenso global basado en la alineación entre timeframes
El resultado es una visión clara de si el mercado presenta una dirección coherente o si es preferible mantenerse al margen.
✅ Pensado para
-
Trading manual
-
Confirmación de contexto
-
Filtros de entrada
-
Uso junto a EAs
-
Traders que ya disponen de su propia estrategia
❌ Este indicador NO
-
No indica entradas
-
No indica salidas
-
No promete rentabilidad
-
No sustituye una estrategia
-
No es un sistema automático
Si buscas un indicador que te diga cuándo comprar o vender, este producto no es para ti.
⚙️ Características
-
Indicador gratuito
-
Análisis multi-timeframe (5 marcos temporales)
-
Visualización clara y discreta
-
Sin repintado
-
Bajo consumo de recursos
-
Enfoque en contexto, no en señales
⚠️ Aviso legal
Este indicador es una herramienta de análisis técnico y no constituye asesoramiento financiero.
No garantiza resultados ni beneficios y debe utilizarse siempre como apoyo a una estrategia propia y una correcta gestión del riesgo.
El trading en mercados financieros implica riesgo y puede no ser adecuado para todos los inversores.