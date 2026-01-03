Consensus Panel MIN

🧭 Descripción corta

Consensus MTF es un indicador gratuito de alineación multi-timeframe diseñado para mostrar el contexto real del mercado.
No genera señales de entrada ni salida. Su objetivo es ayudar a evitar operar cuando el mercado no está alineado.

📖 Descripción completa

Consensus MTF analiza la dirección del mercado en varios timeframes simultáneamente, evaluando la posición del precio respecto a su nivel de equilibrio en cada marco temporal.

Cada timeframe se clasifica de forma independiente como alcista, bajista o neutral, y el indicador muestra un consenso global que refleja si existe una dirección dominante o si el mercado se encuentra descoordinado.

Este indicador se ofrece de forma gratuita como herramienta de contexto y apoyo al análisis.
No está diseñado para generar señales automáticas ni para predecir el mercado, sino para ayudar al trader a operar solo cuando las condiciones son más favorables.

El diseño es minimalista y discreto, integrándose en el gráfico sin interferir con la lectura del precio. Puede utilizarse tanto en trading manual como como filtro adicional en sistemas automáticos.

🔍 ¿Cómo funciona?

  • Analiza 5 timeframes de forma simultánea

  • En cada timeframe compara el precio con su nivel de equilibrio

  • Aplica una zona neutral para reducir el ruido de mercado

  • Clasifica cada timeframe como:

    • Alcista

    • Bajista

    • Neutral

  • Calcula un consenso global basado en la alineación entre timeframes

El resultado es una visión clara de si el mercado presenta una dirección coherente o si es preferible mantenerse al margen.

✅ Pensado para

  • Trading manual

  • Confirmación de contexto

  • Filtros de entrada

  • Uso junto a EAs

  • Traders que ya disponen de su propia estrategia

❌ Este indicador NO

  • No indica entradas

  • No indica salidas

  • No promete rentabilidad

  • No sustituye una estrategia

  • No es un sistema automático

Si buscas un indicador que te diga cuándo comprar o vender, este producto no es para ti.

⚙️ Características

  • Indicador gratuito

  • Análisis multi-timeframe (5 marcos temporales)

  • Visualización clara y discreta

  • Sin repintado

  • Bajo consumo de recursos

  • Enfoque en contexto, no en señales

⚠️ Aviso legal

Este indicador es una herramienta de análisis técnico y no constituye asesoramiento financiero.
No garantiza resultados ni beneficios y debe utilizarse siempre como apoyo a una estrategia propia y una correcta gestión del riesgo.
El trading en mercados financieros implica riesgo y puede no ser adecuado para todos los inversores.


