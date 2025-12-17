TritrendMA

5
TriTrendMA

TriTrendMA es un Asesor Experto sencillo y estable, diseñado para operar a favor de la tendencia mediante una estructura clara de tres capas de señal y una gestión de riesgo clásica y controlada.

El EA está orientado a ofrecer una lógica transparente y fácil de comprender, pensada para un uso conservador y educativo, sin recurrir a sistemas agresivos ni técnicas de alto riesgo.


---

Estructura de trading (3 capas)

TriTrendMA opera únicamente cuando las tres señales están alineadas:

Tendencia
Define la dirección principal del mercado en un timeframe superior mediante medias móviles simples (SMA).

Confirmación
Filtra la operativa y valida que la dirección del mercado sea coherente antes de permitir entradas.

Entrada
Genera la señal mediante el cruce de medias móviles rápidas y lentas en un timeframe de precisión.

Solo cuando tendencia, confirmación y entrada coinciden, el EA abre una operación.


---

Gestión de la operación

TriTrendMA utiliza una gestión de riesgo clásica basada en parámetros configurables:

Stop Loss automático

Take Profit automático

Trailing Stop opcional

Break Even opcional


Las funciones de Trailing Stop y Break Even pueden activarse o desactivarse mediante parámetros de entrada y se encuentran deshabilitadas por defecto para garantizar una ejecución estable y una validación segura.


---

Características principales

Sistema basado en medias móviles simples (SMA)

Enfoque multi-timeframe

Operativa exclusivamente a favor de la tendencia

Una sola posición activa por símbolo

Gestión de riesgo clásica y configurable

Trailing Stop y Break Even opcionales

Sin grid

Sin martingala

Sin hedging

Código estructurado y orientado a una ejecución estable



---

Parámetros configurables

Tendencia

Timeframe

Periodos de media móvil rápida y lenta


Confirmación

Timeframe

Periodos de media móvil rápida y lenta


Entrada

Timeframe

Periodos de media móvil rápida y lenta


Gestión

Lote fijo

Stop Loss (pips)

Take Profit (pips)

Activar / desactivar Trailing Stop

Activar / desactivar Break Even



---

Recomendaciones de uso

Utilizar en pares con buena liquidez (EURUSD, GBPUSD, USDJPY, etc.)

Se recomienda una cuenta con spread bajo

Los parámetros por defecto son orientativos

Para un mejor rendimiento, se recomienda optimizar según el símbolo y las condiciones del broker

Mejores resultados durante sesiones con mayor actividad (Londres y Nueva York)



---

Importante

TriTrendMA es un Asesor Experto funcional, conservador y educativo.
No está diseñado como un sistema agresivo ni de alta frecuencia.

Su objetivo es ofrecer una estructura clara, una ejecución estable y una base sólida para aprendizaje y optimización.

Este producto no es una versión limitada ni una demo. Incluye toda la funcionalidad descrita.


---

Pruebe antes en demo

Como con cualquier Asesor Experto, se recomienda realizar pruebas en backtesting y cuenta demo antes de utilizarlo en una cuenta real.
Los resultados pueden variar según el broker, el spread, la latencia y las condiciones de ejecución.

Comentarios 1
Jochen1965
145
Jochen1965 2025.12.23 16:16 
 

A clearly structured Expert Advisor (EA) with a simple trading strategy, without Martingale or grid systems. Recommended.

Otros productos de este autor
Ichimoku Kijun Trader
Miguel Garcia Rodriguez
5 (1)
Asesores Expertos
Ichimoku Kijun Trader Ichimoku Kijun Trader es un Expert Advisor basado exclusivamente en el sistema Ichimoku, diseñado para operar a favor de la tendencia mediante entradas en retroceso controlado . El EA utiliza la nube Ichimoku para identificar el régimen de mercado y el Kijun-sen como nivel clave de equilibrio , buscando incorporarse a la tendencia tras correcciones naturales del precio, evitando entradas tardías o persecuciones de movimiento. Lógica de trading Filtro de mercado El EA solo o
FREE
